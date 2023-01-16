Ziyarette, TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı Ahmet Aydın ile birlikte, AK Parti Adıyaman Milletvekili Halil İbrahim Fırat, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, AK Parti Adıyaman İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, AK Parti Adıyaman Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ve Adıyamanlı hayırsever iş adamı Hasan Taşar yer aldı.

Başkan Aydın; “Nereye bakarsanız bakın, güzel eserler ortaya koymuşuz”

Adıyaman ilinde yaşayan insanların ihtiyaçlarını yerinde tespit ettiklerinin altını çizen TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, “Adıyaman’ın ve burada yaşayan insanların problemlerini öğrenmek için köy köy geziyoruz. Sağ olsun, Adıyaman İl Başkanımız, İlçe Başkanımız, Adıyaman Kadın Kolları, Adıyaman Gençlik Kolları, teşkilatımız, milletvekillerimiz, belediyemiz, valimiz ve bütün kamu otoritesi ve bürokratları ile hep beraber bu şehir için seferber olmuş durumdayız. AK Parti’nin ilk kuruluşundan bu yana hep sahada olmaya çalıştık. Yani belli bir zümrenin, belli bir kişinin tekelinde değil ama halkın emrinde, halkla beraber kolektif aklı da içerecek şekilde çözüm odaklı siyaset yapmaya ve hizmet etmeye çalıştık. Hamdolsun nereye bakarsanız bakın, güzel eserler ortaya koymuşuz. Bundan sonraki süreçte de eksikliklerimizi tespit ederek, Adıyaman’da yapmış olduğumuz tespitler doğrultusunda ilgili Bakanlıkların, ilgili Genel Müdürlüklerin hatta yeri geldiğinde Cumhurbaşkanımızın kapısını da aşındırarak bu sorunları çözmeye devam ettik ve etmeye de devam edeceğiz. Adıyaman, Adıyamanlıların gerçekten farklılıkları bir zenginlik olarak kabul etmiş bir huzur kentidir. Ve böyle güzel ve müstesna şehirde de bu insanlara hizmet etmek, bizler için de büyük bir onurdur” dedi.

Aydın; “Basın mensuplarının yol gösterici eleştirileri, bizim için çok kıymetli”

Meclis çalışmaları nedeni ile 10 Ocak Gazeteciler Günü’nde Adıyaman’da bulunamadığını belirten Aydın, “Burada bulunan basın mensupları vesilesiyle bütün gazetecilerin 10 Ocak Gazeteciler Günü” nü tekrar tebrik ediyorum. Basın mensuplarının zaman zaman haklı ve yol gösterici eleştirileri bizim için çok kıymetli. Yeter ki, yaşadığımız süre içinde insanlarımıza faydalı olalım” dedi.

Milletvekili Fırat; “Vatandaşımıza hizmetin iyisini sunmak için çaba sarf ediyoruz”

Adıyaman’daki Gazeteci Derneklerini ve Ajans temsilcilerini ziyaret ettiklerini dile getiren AK Parti Adıyaman Milletvekili Halil İbrahim Fırat, “Adıyaman’daki yerel basını ziyaret ederek, onların Gazeteciler Günü’nü yüz yüze gelerek kutlamak istedik. Ahmet Başkanımızın söylediği gibi AK Parti’nin bir hizmet siyaseti yürüttüğü 2002’den bu yana, tüm Türkiye’de olduğu gibi Adıyaman’da hizmet noktasında, vatandaşımıza hizmetin iyisini sunmak için çaba sarf ediyoruz. Adıyaman’ın şu ana kadar, sağlıktan ulaşama, enerjiden adalete kadar birçok alanda gerçekten hizmetin güzelini getirmek için çaba sarf ediyoruz” dedi.

Dağtekin; “Ahmet Başkanımız bizim için bir örnek ve rol modeldir”

Adıyaman İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği Başkanı ve Gözde Gazetesinin Haber Müdürü Metin Harıkçı’nın basın camiasında aktif görev yaptığını vurgulayan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, “Öncelikle burada bulunan gazetecilerin ve tüm gazetecilerin Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. Vekillerimiz Ankara’da oldukları için Gazeteciler Günü etkinliğine katılamadılar ancak biz parti olarak bu anlamda yapılan her iki etkinliğe katıldık. Biz teşkilat ve vekiller olarak Adıyaman’da, Ahmet Başkanımız bizim için bir örnek ve rol modeldir. Çünkü, AK Parti’nin kuruluşundan bugüne kadar partinin içinde bulunduğu için hem teşkilatını çok iyi biliyor hem de teşkilatın bütün kademeleri olan belediyelerin, vekillerin her birinin nasıl çalışacağı ile ilgili yapıyı çok güzel organize edebiliyor” dedi.

Taşar; “Adıyaman Türkiye’nin örnek şehirlerden bir tanesidir”

Adıyaman İnternet Gazeteciler Derneği’ni kuran Metin Harıkçı’yı tebrik eden Adıyamanlı hayırsever iş adamı Hasan Taşar, “İnternet Gazeteciler Derneği açılması ile Adıyaman’daki bir eksiği tamamladılar. Tabi bu derneği ziyaret ederek sayın vekillerimizle tekrar bir araya gelmiş olduk ve onlara huzurunuzda tekrar teşekkür ediyorum. Adıyaman’da açılışını gerçekleştirdiğimiz okulun asıl sahibi Ahmet Aydın’dır, bizler sadece vesile olduk. Hasan Taşar Vakfı olarak tescil ettiğimiz vakıf meydana geldi. Bu vakıf ile Adıyaman’da daha organize edilmiş bir hizmet edeceğimize söz veriyoruz. Adıyaman gerçekten bir huzur şehridir. 60 yıl önce Adıyaman’da binlerce Ermeni, Süryani aile vardı ve gerek okullarda gerekse de esnaf ve sosyal ilişkilerde bunlarla biz kardeş gibi geçinirdik. Yine Adıyaman’da Türk, Kürt, Alevi ve Sünni olarak hepimiz kardeşlik içinde yaşarız. Hiçbir zaman aramızda bir olay olmadı ve olamaz. Bu bakımdan, Adıyaman Türkiye’nin örnek şehirlerden bir tanesidir ve bu örnek olma konusunu üst düzey yöneticilerinde de görüyoruz, çünkü milletvekillerimiz hiçbir ayrım yapmıyorlar” dedi.

Başkan Harıkçı; “

Adıyaman İnternet Gazeteciler Derneği Başkanı Metin Harıkçı, derneklerine yapılan ziyaretten memnuniyetini dile getirerek, “Milletvekillerimiz TBMM’deki yoğun çalışmaları nedeniyle 10 Ocak Gazeteciler Günü’nde bizi ziyaret edememişlerdi ve bu nedenle derneğimize ziyarette bulundular. Derneğimize nezaket ziyaretinde bulunan TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanımız Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekilimiz Halil İbrahim Fırat, Adıyaman İl Teşkilatlarımızın değerli başkanları ve bedenen İstanbul’da ama gönlü her zaman Adıyaman’da olan ilimizin hayırsever iş adamı Hasar Taşar ağabeyimizin derneğimize yapmış oldukları nezaket ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum.

Adıyaman İnternet Yayıncıları ve Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulumuz adına, bütün heyete teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Ziyaret sırasında, Adıyaman İnternet Gazeteciler Derneği Başkanı ve Gözde TV Haber Müdürü Metin Harıkçı, basın mensuplarının yaşadığı sorunlardan ve basın mensuplarına verilmesi gereken haklardan bahsederek istişarede bulundu.