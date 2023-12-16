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Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde katılımın oldukça yoğun olduğu toplantıya Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, KOSGEB İl Müdürü Eşref Çakar, İŞKUR İl Müdürü Mehmet Enver Özbek, SGK İl Müdürü Fuat Tekin, Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ziya Duranay, OSB Başkanı Abdulkadir Çelenk sivil toplum kuruluşu temsilcileri, işadamları ve ATSO üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın’ın Adıyaman için önemli bir değer olduğunu ifade etti.

Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ise, deprem sonrası yerel yönetimler olarak Adıyaman’ı el birliğiyle kalkındıracaklarını belirtti.

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, “Sayın Bakanımız ilimizin yetiştirdiği ömrünün büyük bölümünü bu ile hizmet etmeye adamış bunu da gönülden yapan heyecanını her halinden hissettiğimiz gerçekten memleketimizin değeri. Şu anda çok önemli bir görevi icra ediyor. İlimiz yavaş yavaş normale dönüyor. Hiç bir şey ideal olarak istediğimiz noktada değil. Kesinlikle herhangi bir konuda tatmin olmuş değiliz. Bu tatminsizliğimiz ve vatandaşın hizmete olan ihtiyacı da bizi sürekli olarak pozitif bir şekilde motive ediyor. Gecemizi gündüzümüze katmış bir vaziyette paydaşlarımızla birlikte ilimizi ayağa kaldırmaya gayret ediyoruz. Sizlerden de bu gayrete çok büyük bir karşılık görmenin memnuniyetini taşıyoruz. Ben sadece son KOSGEB programına yapılan rekor düzeyde diyebileceğimiz başvuru ilimizde gerçekten insanlarımızın ticaretine ve ekmeğine ne kadar sahip çıktığını gösteren bir örnek. Toplantının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Aydın: “Adıyaman benim sevdam”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın; “Şehir hepimizin ortak şehri. Bu şehre hepimiz geçmişten bugüne mutlaka şu ya da bu şekilde katkı sunduk. Bu şehrin yeniden imarı ve inşası içinde bugüne kadar nasıl emek verdiysek bundan sonra yine bu hazirun hep birlikte verecek. Elbette ki hükümetimizin, devletimizin desteğini de yanımıza alarak inşallah yeniden ayağa kaldıracağız. Adıyaman benim sevdam, Adıyaman benim şehrim. Hayatımı adeta vakfettiğim severek, isteyerek koşarak geldiğim şehir. Bu şehirden hep dua aldık, destek aldık. Bu şehri hep yanımızda gördük. İyi günde de kötü günde de biz şehrimizin ve insanımızın yanında olmaya çalıştık. Son dönemlerde özellikle son 4-5 senedir dünya çok farklı bir süreç içerisinde. Bir taraftan salgının yan etkileri, akabinde başta Ukrayna-Rusya savaşı olmak üzere coğrafyamızda cereyan eden hadiseler. Hali hazırda İsrail’in Filistin’e zulmü. Katliam denecek kadar soykırım denecek kadar ağır vaziyette vahşet sergilemesi tabi ki bütün coğrafyayı etkiliyor. Gerek coğrafyada gerek ülkemizde cereyan eden hadiseler gerekse özellikle şehrimizde 6 Şubat depreminden itibaren yaşadıklarımız pek çok alanda elbette hepimizin düzenini etkiledi, hepimizi yaraladı. Maddi ve manevi olarak çok şey verdik. Çok ciddi bir imtihanla karşı karşıya kaldık. Ticari hayat canlanmadan hayatın normale dönmesi çok kolay değil. İşçi-işveren ilişkisi, yapılanlar, yapılacaklar bundan sonraki süreçte özellikle sizden gelen talepler neler. Burada çok kıymetli sanayicilerimiz, iş adamlarımız, sivil toplum kuruluşu temsilcilerimiz ve şehrimizin çok kıymetli eşrafı var. Dolayısıyla şehir hepimizin madem ortak şehri. Hep birlikte el birliğiyle elbette eksiklikler var. Afet o kadar büyük ki bir yerden eksik kalabiliyorsunuz. Bu eksiklikleri nasıl telafi ederiz onun bilinciyle buradayız. Ben katılım sunan bütün herkese teşekkür ediyorum. Sizin bir kardeşiniz olarak 25 yıldır siyaseten beraberdik şimdi yürütme organında bu şehre ve ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz”

“Şehri inşa etmek hepimizin asli görevi”

Deprem sürecine değinen Aydın, “Depremi acısıyla yaşadık. Bundan sonraki süreci de yeni bir şehri inşa etmek hepimizin en asli görevi. Bu yeni şehri inşa ederken bütün etki alanlarını da düşünmek zorundayız. Devletimiz Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere ilk andan itibaren yanımızdaydı. İlk 1 ay içerisinde 4 defa ziyarette bulunmuştu. Hükümetimizin her bir üyesi süreç içerisinde gelmeye çalıştı. Biz Ankara’da buranın sorunlarını iletmeye çalıştık. Yeni vekillerimiz gayret içerisinde. Belediyemiz, Sayın Valimiz hakeza durmuyor. Sanayicilerimiz iş dünyası hep birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyor”

“Bakanlık olarak iş dünyamızın yanında olduk”

“Özellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak ta depremin ilk anından itibaren deprem etkilerini minimize ederek özellikle ekonomik hayata tesir edeceğini düşünerek önlemler almaya çalıştık” diyen Bakan Yardımcısı Aydın, “Bu manada gerçekten ilk andan itibaren ciddi tedbirler aldık. Deprem illerinde işten çıkarmalarını sonlandırmıştık. İşveren ve işçi alacaklarının ertelenmesi ve sağlık harcamalarındaki katılım payının durdurduk. Mücbir sebebi uzattık. Kısa Çalışma Ödeneğiyle ilgili ciddi gelişmeler oldu. Deprem bölgesinde yaklaşık 110 bin vatandaşımıza toplamda 1 milyar lira ödeme yaptık. 82 bin vatandaşımıza 696 milyon lira nakdi ücret desteği deprem bölgesine mahsus olarak ödedik. Toplum yararına programlar kapsamında 6 milyar 935 milyon bir harcama yapıldı. Kamu görevlilerine ilişkin ilave tazminatlar ödendi. Gerek İŞKUR marifetiyle gerek SGK başta olmak üzere bakanlığımızın diğer birimlerinin de desteğini alarak yapılabilecek ne varsa Sayın bakanımız Vedat Işıkhan başta olmak üzere özellikle Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesiyle depremden etkilenen tüm vatandaşlarımızı rahatlatma gayreti içerisinde olduk”

“Adıyaman KOSGEB’ten en fazla faydalanan illerin başında geliyor”

Bakanlık olarak Adıyaman’a ve iş dünyasına desteklerini anlatan Aydın, şunları söyledi; “Adıyaman KOSGEB’ten en fazla faydalanan illerin başında geliyor. KOSGEB’e 8 bin 236 müracaat olmuş şu an itibariyle ve bu müracaatlar içerisinde 6 bin 632 kişi istifade etmiş ve 2 milyar 114 milyon lira tutarında destek sağlanmış. Çok ciddi bir destek. Çalıştığımız bir takım konular var. Özellikle İŞKUR’un iş başı eğitimleri ile ilgili işverenlerimizi de rahatlatacak yönetmelik hazırlıkları yapılıyor. Onu da inşallah yakın zamanda duyuracağız. Bakanlık olarak da hükümet olarak da deprem bölgesindeki sıkıntıları gidermek, vatandaşlarımızı rahatlatmak adına yapılacak ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte de elbette ki beraber olacağız. Şuna bilin Ankara’da da olsak aklımız burada. Buradan gelen talepleri Ankara’da en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Belediye Başkanımız, Valimiz, kurum müdürlerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla, milletvekillerimizle birlikte şehrimizin her bir derdini kendi derdimiz olarak biliyoruz” dedi.

Kaynak : PHA