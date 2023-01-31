Podolog Nazlı Ekici, 2023 yılında 10 bin kişiyi ayak sağlığı konusunda bilgilendirerek, ücretsiz tedavi etmeye hazırlanıyor.

Durumu olmayan ve ekonomik zorluklar içerisinde olan kişilere 2023 yılı içerisinde ulaşıp tedavi edecek olan uluslararası ayak sağlığı uzmanı Podolog Nazlı Ekici, rekorlar kitabına girmeyi gözüne kestirdi.

Uludağ Üniversitesi mezunu Nazlı Ekici, Türkiye’de Podolog olarak yaşantısını devam ettiren, Almanya’da eğitim alan sayılı ve deneyimli Podologlar arasında.

Nazlı Ekici’nin çocukluk hayali olan ‘kendi ayakları üzerinde durmalı kadınlar’ fikrini, açtığı güzellik merkezi ile hayata geçirmesi ile yakın bir arkadaşının ayaklarında olan kangren sebebi ile kaybetmesinden sonra, hayatını ayak sağlığına adamış bir sağlık elçisi Ekici.

Almanya’da ayak sağlığı üzerine eğitim alan ilk Podolog olan Nazlı Ekici, kurduğu ve 2022 yılında devir ettiği ‘podomania’ ile adını tüm Türkiye’ye duyurmuş başarılı bir kadın girişimci.

Yaşlı bakım evleri, kimsesizler yurdu, asker ocakları, engelli çocuklarının bakım evleri ve 200‘den fazla okulda gönüllü uygulamalar yapan gönüllü Podolog, sosyal projelerde ücretsiz yer aldı. 2022 yılında uluslararası yayın kuruluşundan ödül alan Nazlı Ekici, Bodrum’da ve İskenderun’da 2023 yılına kadar hedeflediği 20 bin hastayı da ücretsiz ayak sağlığı konusunda bilgilendirme ve tedavi ederek Guinnes Rekorlar Kitabına girmeyi hedefliyor.