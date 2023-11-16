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Brüksel Büyükelçiliği ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin, TOBB Brüksel Temsilciliği'nde ortaklaşa düzenlediği Türkiye Yüzyılı Yatırım Resepsiyonu'nda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Avrupalı yatırımcılara kapılarının sonuna kadar açık olduğunu söyledi.

Brüksel temasları çerçevesinde AB Komisyonu'nun Yenilik, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlikten Sorumlu Üyesi Iliana Ivanova, Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ve İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton ile ayrı ayrı görüşmeler yaptığını belirten Kacır, "AB Komisyonu'nun 3 üyesiyle yaptığımız görüşmelerde mevkidaşlarımız Türkiye'nin Gümrük Birliği'ndeki vazgeçilmez rolünü yinelediler." ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır, bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında güçlü iş birliğini daha da geliştirecek mekanizmaları da ele aldıklarına işaret ederek, "Her iki taraf da Türk şirketlerinin AB değer zincirlerinin bir parçası olduğu ve Türkiye'nin AB ekonomisinin rekabet gücüne katkıda bulunduğu konusunda hemfikir." dedi.

TÜRKİYE, ÜRETİMİN VE İNOVASYONUN MERKEZİ HALİNE DÖNÜŞTÜ

Bu başarının Türkiye'nin güçlü araştırma ve inovasyon ekosistemi, gelişmiş sanayi bölgeleri, canlı girişimcilik kültürü ve yüksek vasıflı iş gücü sonucunda olduğuna işaret eden Bakan Kacır, "Türkiye, son 21 yılda üretimin ve inovasyonun merkezi haline dönüştü." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Kacır, küresel tedarik zincirlerinde yaşanan zorluklara ve 6 Şubat'ta 14 milyon insanın yaşadığı illeri etkileyen depremlere rağmen Türkiye ekonomisinin üst üste 12 çeyrek boyunca istikrarlı şekilde büyüdüğünü belirterek, "Dünya ekonomisi son 3 yılda yüzde 7 büyürken, bizim ekonomimiz yüzde 20 büyüdü. Geçen yıl 254 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek tarihi bir noktaya ulaştık. Toplam ihracatımızın 240 milyar doları sanayi ürünlerinden geliyor. İmalat sektörümüz büyümemizin ve gelişmemizin motoru olmayı sürdürüyor." diye konuştu.

Yerli ve milli elektrikli otomobil Togg'un artık yollarda olduğunu anımsatan Kacır, bugüne kadar 10 binin üzerinde aracın sahiplerine teslim edildiğini ifade etti.

Bakan Kacır, Türkiye'deki girişimci ekosisteminin Avrupa'nın yıldızı olarak tanımlandığını, bunu Türkiye'nin potansiyeline inanan ve güvenen yatırımcılarla birlikte başardıklarını vurguladı.

Türkiye'de 2002 sonrasındaki siyasi istikrarın ve yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik sürekli reformların doğrudan yabancı yatırım performansını artırdığına işaret eden Kacır, Türkiye'nin doğrudan yabancı yatırım için rekabet eden diğer bölge ülkelerinden de olumlu yönde ayrıştığını söyledi.

Bakan Kacır, "2002 yılında Türkiye'deki uluslararası şirket sayısı 5 bin 600 civarındayken, bugün ülkemizde 80 binin üzerinde uluslararası şirket faaliyet gösteriyor. Ayrıca, kazanılan ivme sayesinde 1990'lı yıllarda yüzde 0,2 olan küresel doğrudan yabancı yatırım payımız, 2003 sonrası dönemde yüzde 1 civarına yükseldi." dedi.

Teknoparklarda ve AR-GE merkezlerinde faaliyet gösteren 700'e yakın uluslararası şirketin Türkiye'nin inovasyon ekosisteminin kalbinde yer aldığına dikkati çeken Kacır, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı olan Türkiye Yüzyılı'nda bilgiye dayalı, dijital ekonomiyi büyütecek, yenilikçi ve girişimci insan kaynağımızı güçlendireceğiz." diye konuştu.

YENİLİKÇİ TEKNOLOJİ MERKEZİ OLACAĞIZ

Kacır, "Türkiye'yi batarya teknolojileri, çip üretimi, uzay teknolojileri, biyoteknoloji, hiper ölçekli veri merkezleri, güneş, rüzgar ve hidrojen enerji sistemleri gibi yenilikçi ve çığır açıcı teknolojilerin merkezi olarak konumlandıracağız." ifadesini kullandı.