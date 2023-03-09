Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye'de deprem bölgesine 1,5 milyar Euro'ya kadar yatırım yapacağını açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamada yatırım kapsamında, etkilenen şehirlerde beşeri sermayeyi, geçim kaynaklarını ve işleri korumak için bölge ekonomisinin toparlanmasını, yeniden inşasını ve yeniden bütünleşmesinin destekleneceği duyuruldu. Yatırımlarda altapı projelerinin ve KOBİ'lerin desteklenmesi planlandı.

Banka tarafından yapılan açıklamada depremden doğrudan etkilenen kişi ve işletmelere kullandırılması amacıyla yerel bankalara 600 milyon euro'luk kredi imkanı sağlanacağı belirtildi.

https://twitter.com/EBRD/status/1633704854362234883