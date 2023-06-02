Ülkede hukuk devleti uygulamalarının ihlaline ve temel haklardaki sınırlamalara dikkat çekildi.

Ekonomist Dergisi'nin aktardığı habere göre, Avrupa Parlamentosu (AP)'ndaki 7 siyasi gruptan 5'i tarafından desteklenen karar, AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu’na sunulan bir öneri anlamına geliyor. AP, Avrupa Komisyonu’ndan soruna çözüm bulmasını istiyor. Ancak “Eğer Avrupa Komisyonu soruna çözüm bulamazsa AP yeni adımlar atacak” denilen karar, bir tür yaptırım tehdidi de içeriyor.

Macaristan Adalet Bakanı Judit Varga, ülkesinin dönem başkanlığının engellenmesi girişimine yönelik 144'e karşı 442 oyla alınan bağlayıcı olmayan kararı "saçmalık" olarak değerlendirirken, "Avrupa Parlamentosu'nun bu tutumu, Avrupa demokrasisine çok ama çok zarar veriyor" dedi.