ATSO’da düzenlenen konferansa ATSO Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Torunoğlu, Başkan Yardımcısı Mahmut Arslan, Meclis Başkanı Abdulgani Bereket, Meclis üyesi Uğur Alagöz ve oda üyeleri katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan ATSO Başkanı İrfan Torunoğlu, enerjide dışa bağımlı olan Türkiye için enerji verimliliği ve enerji sektörünün kritik öneme sahip olduğunu ifade etti. Torunoğlu; “Her yıl Ocak ayının ikinci haftası kutlanan Dünya Enerji Haftası ile enerji kaynaklarının israf edilmeden verimli kullanılması amaçlanıyor. Enerjide büyük ölçüde dışa bağımlı olan ülkemiz için enerji verimliliği ve enerji sektörü kritik öneme sahiptir. Üyelerimizin hem enerji verimliliği hakkında bilinçlenmesi hem de güncel konular arasında bulunan Güneş Enerji Santralleri hakkındaki soruların yanıt bulması için düzenlediğimiz konferansa katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Misafir ettiğimiz Enerji Uzmanı Ömer Çelebi nezdinde tüm üyelerimize saygılar sunuyor, konferansımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

“Sanayide kullanılan enerjinin yüzde 30’unun tasarruf edilebilir”

Konferansa konuşmacı olarak katılan GEADER Genel Başkanı ve Enerji Uzmanı Ömer Çelebi, “Enerji tasarrufu kavramı, günlük hayatımızda olduğu kadar bu enerjinin çok büyük bir bölümünü kullanan endüstriyel tesislerde de hayati önem taşımaktadır. Tasarruf aynı işi daha az enerji kullanarak yapmaktır. Enerji tasarrufu enerjiyi kullanmamak anlamına gelmez. Enerji tasarrufu, bilinen genel yöntemleri, geliştirme prosedürlerini ve yeni teknolojileri kullanarak ve sosyal hayatın standartlarını dikkate alarak enerjiyi daha etkin kullanmak anlamına gelir. En ucuz enerji tasarruf edilen enerjidir. Türkiye’de enerji tüketiminin yüzde 41’i endüstriyel tesislerde, yüzde 31’i binalarda ve yüzde 20’si taşımacılıkta meydana gelmektedir. Yapılan bazı çalışmalar, Türk sanayisinde kullanılan enerjinin yüzde 30’unun tasarruf edilebileceğini göstermektedir. 1.30 TL olan elektrik fiyatları sanayide geçtiğimiz ay 4.10 liraya çıktı. 12 ayda dört kat arttı. Enerjiyi tasarruflu kullanmak, verimli kullanmak bir kere bizim birinci kuralımız. Güneş Enerjisi de kullansanız sizin enerjiyi bilinçli tüketmeniz gerekiyor” dedi.

“Güneşten faydalanalım"

GES Uygulamaları hakkında konuşan Çelebi; “2021 yılında Türkiye’de elektrik üretiminin yüzde 30’u kömürden üretilmiş. Doğalgaz yüzde 33. 2020 yılında tam tersi HES’ler yüzde 16,7. Ama 2020 yılında doğalgazdan üretim yüzde 18’lere çıktı HES’lerde yüzde 32’lere çıktı. Ama son iki yıldır HES’lerde düşüşlerden dolayı Türkiye’de yenilenebilir enerji arzı düştü. Güneşin Türkiye’de 2021 yılında yüzde 4.2. Bizim acilen temiz enerji olan güneş enerjisini kullanmaya geçmemiz lazım çünkü rakamlar ortada. Ama burada özellikle sanayicilerin eksik kaldığı nokta şu. Fosil olmayan yakıtlar dışında yenilenebilir enerji kaynakları sürdürülebilir değil”

“Enerji fiyatları sanayiciyi zorluyor”

Yüksek elektrik fiyatları sanayi işletmelerini zor durumda bıraktığını aktaran Çelebi, sözlerini şöyle sürdürdü; “Enerji maliyetlerindeki yükseliş mesken, ticarethane, tarım ve sanayi sektöründe ciddi sorunları beraberinde getirirken çözüm yolu olarak yenilenebilir enerji yatırımlarından önce enerji verimliliği yatırımları yapmalarını tavsiye ediyoruz. Son dönemlerde yaşanan ve son kaynak tedarik tarifesinde gerçekleşen yüksek elektrik fiyatları sanayi işletmelerini zor durumda bırakırken birçok sanayici acil çözüm olarak Çatı GES'e yöneliyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Türkiye ortalamasının üzerinde yüksek güneşlenme süresi ve ışınım değerleri sanayici için önemli bir alternatif çözüm yolu olmuştur”