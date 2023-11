Tahmini Okuma Süresi: dakika

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ‘Deprem Sonrası İşletmelerin Canlanması Destek Programı’nın detaylarını ATSO’da düzenlenen programla duyurdu.

Programa; Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, Meclis Başkanı Abdulgani Bereket, Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Abdulkadir Çelenk, KOSGEB Müdürü Eşref Çakar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, işadamları ve ATSO üyeleri katıldı.

Torunoğlu: Sanayicilerimiz memleketini terk etmedi

Toplantının açılış konuşmasını yapan ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, “Bildiğiniz gibi 6 Şubat depreminde ilimiz Adıyaman’ın 3’te 2’si yok oldu. Deprem sonrası ilimizden civar illere göç başladı. Bu göç kervanına katılmayan tek grup işverenler oldu. Adıyamanlı sanayiciler işverenler memleketini terk etmedi normalleşme için ilk adımı onlar attı. Bizler de şehrin ayağa kalkmasındaki en önemli gücün şehrin ticaretinin canlanması olduğunu çok iyi biliyoruz. İş yeri yıkılan hasar gören deprem sonrası pazarını kaybeden ve personel bulmakta zorlanan üyelerimiz bir de finansmana erişimde sorun yaşayınca ticaret durma noktasına geldi.

“Desteklerin devamını bekliyoruz”

Torunoğlu; “Bu minvalde bugün tanıtımını yapacağımız destek paketi üyelerimize can suyu olacaktır. Bu paketin hazırlanmasında emeği geçen KOSGEB Başkanımız Ahmet Serdar İbrahimcioğlu başta olmak üzere İl Müdürümüz Eşref Çakar beye ve tüm yetkililere şahsım ve üyelerim adına teşekkür ediyor, yıkıcı deprem sonrası ayağa kalkmaya çalışan üyelerimize bu tür desteklerin artarak devam etmesini istiyoruz. Sayın Valimizin göreve başlamasıyla beraber yapımı devam eden sanayi bölgelerimiz ve yeni planladığımız üretim alanlarımızı bir an evvel faaliyete geçirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Memleketimiz nüfus ve bina oranına bakıldığında depremden en büyük hasarı almış fakat maalesef beklediğimiz ilgiyi görememiştir. Üyelerimizin bu sancılı süreci atlatmaları bakanlıklarımızın hasar ve sektör gözetmeksizin vereceği desteklerle beraber inşallah hızlanacaktır” dedi.

İbrahimcioğlu: Adıyaman’dan fazla başvuru bekliyoruz

KOSGEB Başkanı İbrahimcioğlu, konuşmasında Adıyaman’dan fazla başvuru beklediklerini dile getirerek şu ifadelere yer verdi: “Yapmaya çalıştığımız asrın felaketi diye nitelendirdiğimiz bu dönemde KOBİ’lerimiz için yaralarımızı bir nebze de olsun sarabilmek için burada bu destekleri vermek adına çalışmalarımızı anlatıyor ve sizin finansmana erişiminizi nasıl daha kolaylaştırırız bunu uzman arkadaşlarımız anlatacaklar. Bugün açıklayacağımız program Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini vermiş olduğu canlanma destek programıdır. Bu müjde ile 4 il 2 ilçe başta olmak üzere toplamda 11 ile bu 450 milyon dolarlık dünya bankası ile bu desteği vereceğiz. 4 il ve 2 ilçeye özellikle pozitif ayrımcılık yapıldığını özellikle belirteyim. Bu illerden bir tanesi tabi ki Adıyaman. Burada KOBİ’lerimizin büyük bir çoğunluğu hakikaten ciddi kayıplar yaşadı. Bütün yaraları sarma şansımız yok. Ama KOSGEB olarak devletin KOBİ’lere uzanan şefkat eli olarak görmenizi isteriz. Minimum 120 bin lira olan rakam 200 bin liraya maksimum da 500 bin lira olan rakam 750 bin liraya çıkartılmış durumda. 200 bin lira ile 750 bin TL arasında hasar tespit durumuna göre bu destekten istifade edebileceksiniz. Mümkün olan en kolay şekliyle başvuruları hazırlattık. İnternet ortamında cep telefonunuzdan dahi girmek suretiyle yalnızca hasar tespit raporunuzu yüklüyorsunuz. Geriye kalan birçok bilgiyi zaten biz sistemden otomatik olarak çekebiliyoruz. Hasar tespit raporuna göre az hasardan orta hasara oradan da ağır hasar olmak üzere bu 4 ilde 750 bin limitine kadar ağır hasarda vereceğiz. 450 milyon doları komple buradaki 11 ilimize özellikle 4 il 2 ilçe olmak üzere dağıtacağız. Yani süre 450 milyon dolar. Şu ana kadar da 11 bin başvuru aldık. Adıyaman’dan fazla başvuru bekliyoruz. Tek isteğimiz başvuruları artıralım buraya mümkün olan bu paranın oran olarak ta yüksek olan kısmını Adıyaman’a getirmiş olalım”

Kılınç: Adıyaman’a pozitif ayrımcılık yapmak şart

Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, iş dünyasının devletin şefkatli eline ihtiyacı olduğunu belirterek; “Şehrimiz yaralı. Hem ruhen hem fiziken yaralı. Biz acılarımızı içimize gömdük. Fakat bir taraftan şehrin gelişebilmesi için ticarete ihtiyaç var. Ticaret aynı zamanda bizi rehabilite eder. Bu anlamda bu fedakâr ve özverili insanların devletin şefkat eline ihtiyacı var. Depremden etkilenen iller arasında Adıyaman birinci sırada. Etrafımızdaki şehirlerin hepsi hemen hemen büyükşehir. Kendi yağlarında kavrulabilirler. Her şeyi devletten beklemek bizi pasifize eder bunun da farkındayız ama şu an ihtiyacımız var. Pozitif ayrımcılık yapmak şart. Bu anlamda desteğinizi bekliyoruz”

Vali Varol: Bu destekten istifade edelim

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, “Şehrimizin çektiği acıyı sıkıntıyı ayağa kalkma noktasındaki çabamızı burada yol arkadaşlığı yaptığımız herkes biliyor. Bunu yaparken desteklere ihtiyacımız var. Bu büyük afetin başından itibaren devletimiz insanlarımızın yanında olmaya çalıştı. Bu şehri ekonomik olarak gelişmeye sokacak olan sizlersiniz. Özellikle ekonomik çarkların doğru bir şekilde dönmesi gerekiyor. Adıyamanlı hemşehrilerimizin şehirde kalmaya devam edebilmesi için küçük esnafımızdan başlayarak en yüksek sayıda istihdamı yapan girişimcilerimize kadar sürekli olarak çarkı döndürmek için tedbirler almamız gerekiyor. Bu bölgeye güçlü ve sürekli finansman desteği gerekiyor. Bugün tanıtımı yapılan program çok önemli bir program. Çünkü baktığımız zaman iş insanlarımızla ve KOBİ’lerimizle bir araya geldiğimizde en önemli problem finansman problemi olarak karşımıza çıktı. Dolayısıyla deprem öncesi durumumuza dönmek için bu bölgeye güçlü ve sürekli bir finansman desteği şarttı. Bu nedenle bu program çok anlamlı. 450 milyon dolar az bir rakam değil. Bu destekten istifade edelim ” dedi.

Konuşmalar sonrasında KOSGEB Uzmanı Elçin Yanarca Delibalcı programın detaylarını sunum eşliğinde anlattı. Program soru-cevap bölümüyle sona erdi.



Kaynak : PHA