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Başkan Emre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen deprem sonrasında konteynerlerde mahallelerindeki vatandaşlara hizmet veren, ilçe merkezinde bulunan muhtarlara bilgisayar desteğinde bulundu.

Düzenlenen dağıtım törenine, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri İshak Şan, Hüseyin Özhan, Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ve muhtarlar katıldı.

Muhtarlara bilgisayar desteğinde bulunduklarını aktaran Başkan Emre,"Hem muhtarlarımızın işlerini kolaylaştırmak hem de vatandaşlarımızın daha iyi bir şekilde hizmet almasını sağlamak için muhtarlarımıza bilgisayar hediye ettik. Allah hep birlikte hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin."dedi.



Kaynak : PHA