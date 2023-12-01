Tahmini Okuma Süresi: dakika

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu başkanlığında ASGEM’i gezen ATSO Meclis üyeleri, merkezin işleyişi ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler alarak atölyeleri gezdiler.

ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, ASGEM’i deprem öncesi işlevine döndürebilmek için gayret gösterdiklerini belirterek meclis üyelerinden faaliyetlere destek olmalarını istedi. Torunoğlu; “Adıyaman Valiliği, Ticaret ve Sanayi Odası, Adıyaman Belediyesi, Adıyaman Üniversitesi, İpekyolu Kalkınma Ajansı ve OSB Başkanlığı'nın ortak projesi ile hayata geçirilen merkezde kalifiye eleman yetiştiriliyor. Burasının koordinasyonunu biz yürütüyoruz. Asrın felaketi nedeniyle binamız hasar gördü ancak bizler yeniden toparlamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu anda merkezimizde ‘Mesleki Eğitim ile Gençlerin İstihdamı’ projemiz kapsamında eğitimler devam etmekte. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonrada ASGEM’de olan kurslara desteklerimiz artarak devam edecek. Meclis üyelerimizden buradaki faaliyetlere destek olmalarını rica ediyorum. Mevcut kursların yanında ayakkabı üretim atölyeleriyle merkezin işlerliğinin arttırılması bizleri sevindirmiştir. Ayakkabı üretim atölyeleri kurulma aşamasında olan Ayakkabı Kent için kalifiye eleman yetiştirme anlamında önemlidir. Burada yürütülen projelerin üretim ve istihdam açısından Adıyaman’a hayırlı olacağına inanıyorum” dedi.

İldeki sanayi tesislerinin kalifiye eleman sıkıntısını giderecek ve Adıyaman sanayisinin daha çok AR-GE ve innovasyona yönelmesini sağlayacak Sanayi Geliştirme Merkezinde laboratuvarlar, tekstil ve konfeksiyon alanına yönelik uygulama atölyeleri, eğitim salonları, toplantı salonları ve bilgisayar sınıfları yer alıyor.