Protokol ile ATSO personeli ve üyeleri Özel Park Hospital Hastanesinin hizmetlerinden avantajlı faydalanabilecek.

ATSO, üyelerinin kaliteli ve indirimli hizmet almaları için yapmış olduğu hizmet anlaşmalarına bir yenisini ekledi. Yapılan anlaşma çerçevesinde ATSO’ya üye firmalar Özel Adıyaman Park Hospital Hastanesi hizmetlerinden indirimli faydalanabilecekler.

ATSO’da gerçekleşen imza törenine Özel Park Hospital Hastanesi İşletme Müdürü Yusuf Deniz, Başhekim Yardımcısı Dr. Atilla Tutak, Halkla İlişkiler Sorumlusu Fadime Bişiren ve Lojistik Sorumlusu Ahmet Göksu ve ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haci Dikmen yer alırken ATSO Başkanı İrfan Torunoğlu, Özel Park Hospital Hastanesi İşletme Müdürü Yusuf Deniz ile protokole imza attı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan ATSO Başkanı İrfan Torunoğlu; “Odamız üyelerine daha kaliteli hizmet sunmak adına yürüttüğümüz çalışmalarımız kapsamında, üyelerimize fayda sağlayacak ve onlara her alanda destek olmak amacı ile Odamız ve işbirliği yaptığımız firmalar arasında indirim protokolleri gerçekleştirmekteyiz. Özel Park Hospital Hastanesi ile gerçekleştirdiğimiz indirim protokolü gereği, oda çalışanları ve üyelerimiz ve 1. derece yakınları indirimden faydalanabilecekler. Üyelerimizin yanı sıra personelimiz veya yakını olduğunu tanzim ederek oda faaliyet belgesi ile birlikte belgeleyen kişilere sözleşmede tanımlı oranda indirim yapılacaktır. Tüm üyelerimize ve çalışanlarımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Özel Park Hospital Hastanesi İşletme Müdürü Yusuf Deniz ise, ATSO ile özel indirimli protokol yapmaktan mutluluk duyduklarını ve sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.