Başkan Torunoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi; “15 Temmuz 2016 tarihinde, yüce Türk Milleti, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir ihanet ile karşı karşıya kalmıştır. Üzerlerine askeri üniforma giymiş alçak bir ihanet şebekesinin unsurları tarafından milli orduya ait silahlarla vatandaşlarımız şehit edilmiş, binlerce vatandaşımız yaralanmış, gazi meclis bombalanmış, halkın iradesi ile seçilmiş parlamenter rejim askıya alınarak yerine bir dikta yönetimi tesis edilmeye kalkışılmıştır. Bu hain kalkışmanın baş aktörünün Fetullahçı Terör Örgütü, Paralel Devlet Yapılanması olduğu aşikardır. Bu alçak yapı, yıllar içinde yetiştirerek devlet erkine yerleştirdiği örgüt üyeleri parlamenter Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik bütünlüğünü yok etmek ve yerine din kisvesi altında bir devlet inşa etmeyi amaçlamıştır.

Yabancı ülke istihbarat örgütlerinin maşası olan bu yapının millet, devlet, ülke gibi bir derdi yoktur. Dinimize ait kutsal kavramlar, bu yapı için sadece amaca ulaşmak için kullanılan bir araç ve büyük kitleleri istismar etmek için başvurulan yoldur.

Ne ülkemizin toprak bütünlüğü ne de devletimizin bekası bu alçak yapının değer verdiği kavramlar değildir. Bunun içindir ki, bu alçaklar tarihte eşi benzeri görülmeyen bir ihanete kalkışmış, milletin namuslarını emanet ettiği milli orduya ait silahları vatandaşlarımıza karşı hayasızca kullanmıştır.

Milletimiz, bu ülkeyi bölmek isteyen vatan hainlerine layıkıyla cevabını vermiştir. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve son Başbakanımız Hemşerimiz Binali Yıldırım’ın çağrısıyla demokrasiye, vatan toprağına sahip çıkmıştır. Halkımızın yurdun dört bir yanında gösterdiği birlik, beraberlik kararlığı ile hainlerin başarıya ulaşmasına engel olmuştur.

15 Temmuz gibi ağır bir badireyi bertaraf eden, son yıllarda pandemi, deprem gibi türlü imtihandan geçen aziz milletimiz bugünün zorluklarını da el birliğiyle atlatacaktır. Cumhuriyetimizin 100. yılına ulaşmanın gururuyla demokrasimize, değerlerimize sahip çıkarak, Cumhuriyetimizin ikinci asrında daha gelişmiş ve müreffeh bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün yedinci yılında, vatanımızın bütünlüğü ve aziz milletimizin geleceği için gözünü kırpmadan şehadete yürümüş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Şehit ve gazilerimizin ailelerine saygılarımı iletiyorum.”



Kaynak : PHA