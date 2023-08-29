Başkan Torunoğlu açıklamasında, 30 Ağustos tarihinin Türk milleti nezdinde büyük önem taşıdığını belirterek, “30 Ağustos Zaferi, yüce milletimizin sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılmış onurlu bir zaferdir, Türk milletinin büyük fedakârlıklarla verdiği bir İstiklal mücadelesinin göstergesidir” dedi.

Torunoğlu açıklamasının devamında, “30 Ağustos zaferi ile Türk milleti egemenliğini kayıtsız şartsız tüm dünyaya haykırmış, Anadolu'nun ebedi Türk yurdu olmasını sağlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti, ekonomik yapısıyla, siyasi istikrarıyla ve asırlara uzanan devlet geleneğiyle çok güçlü bir devlettir. 30 Ağustos mücadelesinin temel öğeleri olan cesaret, vatan sevgisi ve bağımsızlık inancı, Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün yaşanan süreçte de en sağlam yapı taşlarını oluşturdu. Yokluk ve yoksulluğa rağmen kazandığımız bu zafer tüm dünyaya, Türk halkının her ne şartta olursa olsun hiç kimsenin boyunduruğu altında yaşamadığını ve yaşamayacağını açıkça göstermiştir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının göstermiş oldukları bu eşsiz mücadele aziz milletimizin daima gurur kaynağı olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 101. yıldönümünü kutluyor, bu şanlı tarihi bize armağan eden başta, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi minnet ve şükranla yâd ediyor, tüm halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerini kulandı.

Kaynak : PHA