Atletizmde her zaman büyük başarılar elde ettiklerini belirten İl Müdürü Fikret Keleş:” İstanbul Ataköy Atletizm Salonunda iki gün süren Türkcell U18 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonasında 58 ilden 346 kadın, 486 erkek sporcu Türkiye Şampiyonluğu için ter döktü.

Bizlere her yarışta elde ettikleri derecelerle önemli şampiyonluklar elde eden atletizm sporcularımıza ilimiz adına teşekkür ediyorum. Sporcularımızı bu seviyeye getiren ve yetiştiren antrenörlerimize de başarılar diliyorum” dedi.



Kaynak : PHA