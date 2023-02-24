Ankara Büyükşehir Belediyesi 6 Şubat günü yaşanan depremlerin sonrasında afet bölgesinde kalan vatandaşların en büyük ihtiyaçlarından biri olan hijyen ve yıkanma sorununun çözülmesi için harekete geçti.

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda mobil duş araçlarının bölgeye gönderildiğini hatırlatan ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Mobil duş araçlarımızın ardından atıl otobüslerimizden dönüştürdüğümüz mobil çamaşırhane ve berber merkezlerimiz de yola çıktı. Birbirimize sımsıkı sarılıp yaralarımızı birlikte saracağız” dedi.

KULLANIM ÖMRÜ TAMAMLANAN OTOBÜSLER DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri; yolcu taşımada kullanım ömrünü tamamlamış 10 EGO otobüsünü depremzede vatandaşların kullanması için mobil duş, mobil kazan dairesi, mobil yatakhane, mobil berber ve mobil çamaşırhaneye dönüştürdü.

Dönüşümü tamamlanan 6 mobil duş, 1 mobil kazan dairesi, 1 mobil yatakhane, 1 çamaşırhane ve 1 mobil berberin bölgeye sevki gerçekleştirildi. Ayrıca, mobil duşa çevrilen iki adet TIR da yola çıktı.

Deprem bölgelerine doğru yola çıkan ve 6 kişinin aynı anda yıkanabildiği mobil duşların içerisinde lavabo, şampuan, sabun, saç kurutma makinesi ve havlu da yer alıyor.

Depremzedelerin kullanması için gönderilen mobil berberde ise iki berber görev yapacak.