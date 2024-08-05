Kaza, Barış E. yönetimindeki 02 ABZ 722 plakalı otomobil ile Gökhan İ. idaresindeki D TR 43 yabancı plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi. Çarpışmada, sürücülerden Barış E. ve yabancı plakalı otomobilde bulunan Melike İ., Abdülaziz İ., Fahite İ., ve Melike İ. yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Adıyaman 400 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldılar. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak : PHA