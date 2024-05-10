16. Ayağı 1-5 Mayıs tarihlerinde Antalya'da düzenlenen turnuvanın sponsorluğunu bu yıl Adıyamandan Dr Mehmet Aziz Çelik üstlendi. Turnuvaya ilimizi temsilen Adıyaman'ın gözde sporcularından oluşan Acıyaman Masterlar takımımız katıldı. Teknik Direktörlüğü’nü Yılmaz Aslan’ın üstlendiği, takım kaptanlığını ise Adıyaman Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Fikret Keleş'in yaptığı Acıyaman Masterlar takımımız sahada gösterdiği mücadele ve centilmenliği ile turnuvaya katılan takımların gönüllerini fethetti.

Yurtiçi ve yurtdışından toplam 52 takımın katılım sağladığı turnuva üç farklı kategoride oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı. Yaklaşık 4 gün süren turnuvada 108'den fazla müsabakaya ev sahipliğinde bulunan Acıyaman Masterlar müsabakalar devam ederken Adıyaman çiğköftesini de sporculara ikram etmekten geri kalmadı.

Turnuvanın 40 yaş kategorisinde Diyarbakır Masterlar, 50 Yaş Kategorisinde Kızıltepe Masterlar ve 55 Yaş Kategorisinde Kozyatağı Masterlar Şampiyon olmuştur.

Kaynak : PHA