ASKLS Müdürü Mehmet Sümbül, törende yaptığı konuşmada, “Gazi Şehrimiz ve ülkemizi her kulvarda başarıyla temsil edecek sporcular yetiştiriyoruz” dedi.

Sümbül, 2022- 2023 eğitim-öğretim yılında takım sporlarında sekiz il şampiyonluğu dört il ikinciliği elde ederken, bireysel sporlarda, 41 il birinciliği, yedi il ikinciliği, beş Türkiye şampiyonluğu, bir Türkiye ikinciliği, üç Türkiye üçüncülüğü, takım sporlarında ise futbol ve atletizmde Türkiye dördüncülüğü kazandıklarını söyledi.

Gaziantep ve Türkiye’yi uluslararası şampiyonalarda başarıyla temsil edecek sporcular yetiştirmek için hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin büyük bir özveriyle çalıştığını belirten Sümbül, şunları kaydetti:

“Şehrimizi ve bölgemizi etkileyen, bizleri derinden yaralayan büyük deprem felaketinden dolayı sporcularımızı farklı branşlarda Türkiye şampiyonalarına gönderemedik. Önümüzdeki dönemde gerek ulusal gerekse uluslararası şampiyonalarda Gaziantep ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum.”

Mezun öğrencilerini tebrik eden Sümbül, “Büyük emek ve mücadele vererek mezun olan öğrencilerimize başarılarla dolu bir gelecek diliyorum” diye konuştu.

Sümbül, başarılarındaki katkılarından dolayı SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdal Kılınç’a teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Konuşmalarından ardından mezun öğrencilere diplomaları verilirken, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu adına, Sani Konukoğlu Vakfı Mütevelli Heyet Başkan Vekili Naci Boran tarafından bireysel sporlarda Türkiye birincisi ve ikincisi her sporcuya beşer bin TL, takım sporlarında Türkiye derecesi elde eden takımların sporcularına da ikişer bin TL’lik hediye çeki takdim edildi.

Okul müdürü Mehmet Sümbül tarafından önceki dönemlerde okul müdürü olarak görev yapan Tahir Özkılınç’a katkı ve hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verildi.

Takım sporlarında Futbol Erkek Takımı, Futbol Kız A Takımı, Futbol Erkek B Takımı, Hentbol Erkek Takımı, Atletizm Erkek Takımı, Kros Kız Takımı il şampiyonu, Bantminton Erkek Takımı il ikincisi, Kız Futbol Takımı Türkiye dördüncüsü, Atletizm Erkek Takımı ise Türkiye dördüncülüğü elde etmişti.

Atletizmde ise Mehmet Can Kunt 100 metrede, Onur Yıldız, özel sporcu 100 ve 400 metrede Türkiye birincisi, Emre Altınöz Grekoromen Güreşte Türkiye birincisi, Aşırtmalı Aba Güreşinde ise Türkiye üçüncüsü, Halil Barlak Aşırtmalı Aba Güreşinde Türkiye üçüncüsü, Firdevs İrem Özpolat da Tekvandoda Türkiye beşincisi olma başarısını göstermişti.

Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi 2023-2024 eğitim öğretim yılı için sınavla 150 öğrenci alacak. Sınav başvuruları 27 Haziran- 6 Temmuz 2023 tarihleri arasında e-okul sisteminden yapılacak.

Sınavlar, 10- 16 Temmuz 2023 tarihleri arasında ASKSL Spor Salonunda yapılacak.



Kaynak : PHA