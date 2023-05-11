Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) tarafından düzenlenen ‘Anadolu Aslanları Türkiye Yüzyılında Büyük Türkiye Mimarının Yanında’ programına katıldı. Başkan Kılınç burada yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı’nda daha güçlü bir Türkiye’nin inşa edileceğini söyleyerek, “Bunu hep birlikte başaracağız” diye konuştu.

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, AK Parti MKYK Üyesi Emre Ete, AK Parti Adıyaman Milletvekili Adayı Doç. Dr. Resul Kurt, AK Parti İl Başkanı Emrah Bulucu, ASKON Adıyaman Şube Başkanı Hüseyin Sevinçtekin ile Adıyamanlı işadamlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başkan Kılınç, önemli konulara değindi.

“Türkiye Yüzyılı İstiklalin Ve İstikbalin Yüzyılıdır”

“Huzurun, barışın, üretimin, iletişimin, kısaca istiklalin ve istikbalin yüzyılı olarak Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan ‘Türkiye Yüzyılı’, bilimden sağlığa, spordan kültüre, ekonomiden savunma sanayisine kadar birçok alanda Türkiye’yi daha da ileriye götürecek bir serüvenin başlangıcı olacaktır” konuşmasına başlayan Başkan Kılınç, toplantının düzenlenmesine katkı sunan Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Genel Başkanı Orhan Aydın’a ve ekibine teşekkür etti.

ASKON Genel Başkanı Aydın’dan Adıyaman’a 100 fabrika ve 25 bin istihdam sözü

‘Türkiye Yüzyılı’nda Türkiye ile birlikte şehirlerin de kalkınacağını sözlerine ekleyen Başkan Kılınç, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın’ın Adıyaman için müjdesini verdiği 100 fabrika ve 25 bin istihdam sözünden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Tabi bu bizi çok umutlandırdı. Çünkü ticaretin canlanması, şehrin tekrar imar ve ihyası için çok önemli. Bu da ancak istihdamla ve üretimle olur. Özellikle de katma değeri yüksek ürünlere yönelik istihdam alanının oluşması lazım. Anadolu Aslanları İşadamı Derneği Başkanımız sağ olsunlar bugün tüm heyetiyle buradalar. Genel Başkanımızın bugün müjdesini verdiği 100 fabrika ve yaklaşık 25 bin kişi istihdam sözü, bunun yanında yine keza bir işadamımızın açıkladığı soğuk çay işletme fabrikası sözleri hakikaten müthiş bir moral oldu bize. Bu kadar yara ve sıkıntı üzerine bu tür müjdeler bizi umutlandırıyor. Adıyaman deprem bölgesindeki diğer iller arasında elinden tutulması gereken en önemli illerden bir tanesidir. Çünkü diğer illerin hemen hemen hepsi büyükşehirdir ve sanayisi, işadamları güçlüdür. Bundan dolayı Adıyaman’ın bu tarz desteklere biraz daha fazla ihtiyacı var. Bu desteklerinden ötürü sayın genel başkana ve ekibine sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum. İnşallah bahsedilen fabrikalar ve beraberinde sağlanacak olan istihdamlar kısa sürede gerçekleşir” şeklinde konuştu.

Başkan Kılınç, yapılacak olan yatırımlar için gerekli yerin en kısa sürede tahsis edilebileceğini de sözlerine ekleyerek, “Mevcut yerin biraz daha genişlemesi noktasında daha önce bir aksiyon alma vardı. Bunun dışında da yeni yerler oluşturulabilir. İnşallah yer tahsisi noktasında gelinirse bu talepleri karşılamak için elimizden geleni yapacağız. Çünkü buna mecburuz” dedi.

“Adıyaman yeniden cazibe merkezi olacak inşallah”

Yapılacak olan yatırımlar sayesinde Adıyaman’ın yeniden cazibe merkezi olacağına inandığını da sözlerine ekleyen Başkan Kılınç, “Teorik olarak güzel konuşuyoruz ama pratikte bunları hızlı yapmamız lazım. Hızlı yaparsak özellikle de istihdam daha doğrusu katma değeri yüksek ürünlere yönelik fabrikalar kurulursa çok daha güzel olacak. Sadece tekstil değil diğer alanlarda da özellikle bilişim anlamında, savunma sanayisi anlamında, biyomedikal anlamında, sağlık sektörü anlamında fabrikaların ilimizde faaliyetlere başlaması gelişimin hızlanması adına çok daha güzel olur” diye konuştu.

Konuşmasının sonunda şehirdeki barınma sorununa da değinen Başkan Kılınç, sözlerini şöyle tamamladı: “Geçen hafta itibariyle il merkezinde 20 bin kalıcı konutun bir kısmına başlandı, bir kısmının da ihalesi yapılıyor. Aşağı yukarı 1 yılda tamamlanması planlanan bu konutların yanı sıra bizde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Adıyaman için düzenlenecek olan yeni imar planının hızlandırması için gerekli görüşmeleri yapıyoruz. Bir sürü paydaş ve yine bir sürü etkenin var olduğu bu planı bir araya toplayıp, bu legonun parçalarını birleştirip bir taraftan ticaret, bir taraftan istihdam, bir taraftan barınma ve bir taraftan da iş imkanlarını en kısa sürede sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz.”



Kaynak : PHA