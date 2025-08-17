46 kulübün yer aldığı federasyonda 40 kulübün katılımıyla yapılan seçimde mevcut başkan Cenap Taşkın yeniden başkan seçildi.

Adıyaman Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi toplantı salonunda gerçekleştirilen genel kurula Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü, kulüp başkanları, delegeler ve spor camiasından çok sayıda isim katıldı.

Amatör liglerde mücadele eden takımlara malzeme desteği müjdesi

Kongrede açıklamalarda bulunan Başkan Cenap Taşkın, seçimin Adıyaman için hayırlı olmasını dileyerek şu ifadeleri kullandı.

“Federasyonumuzun amacı amatör sporun gelişmesi ve gençlerimizin spora yönlendirilmesidir. Bu süreçte bizlere destek olan tüm kulüplerimize teşekkür ediyorum. Yeni dönemde sezon başında birinci amatör ve ikinci amatör liglerde mücadele eden tüm takımlarımıza, Adıyaman Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Başkanlığında ASKF iş birliğiyle malzeme desteği yapacağız”

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü ise Adıyaman’a yeni atandığını hatırlatarak, “Adıyaman için ve Adıyaman amatör sporu için elimden geleni yapmaya hazırım. Kulüp başkanlarımızın her zaman yanında olacağım.”

Kongre, birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi.

