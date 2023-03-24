Yeni Zelanda'da yaklaşık bin 200'den fazla gencin erken aşk ve incinme deneyimleriyle başa çıkmak için desteğe ihtiyaçları olduğu bildirildi.

Konuyu Sosyal Kalkınma ve İstihdam Bakan Yardımcısı Priyanca Radhakrishnan duyurdu.

Ekonomist dergisinin aktardığı habere göre ayrılıkların, gençler arasında atlatılması zor bir imtihan olduğunu ifade eden Bakan Yardımcısı Radhakrishnan, bu kampanyanın diğer gençlere kendi güçlerini, öz değerlerini ve dirençlerini geliştirmelerinde ilham olabileceğini söyledi.

Kampanyanın, gençlerin gelecekteki ilişkilerine olumlu katkı sunmayı amaçladığını vurgulayan Radhakrishnan, "Love Better" kampanyasının, aile içi ve cinsel şiddetle mücadeleye yönelik daha geniş bir stratejinin parçası olduğunu anlatarak, bu yönde, utanç verici istatistikler olduğunu, bu döngüyü kırmak için konuya daha yenilikçi yaklaşılması gerektiğini kaydetti.

Edinilen bilgiye göre Yeni Zelanda'da, her yıl 100 binden fazla aile içi şiddet vakası soruşturulurken, 2020 verilerine göre de Yeni Zelanda polisine 9 bin 723 cinsel şiddet ihbarı geldiği, ihbar edenlerin yaklaşık yarısının olay sırasında 18 yaşın altında olduğunun belirlendiğin altı çizildi.