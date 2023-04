“Hirsutizm, normalde kadınlarda kıl bulunmaması gereken alanlarda erkek tipi kıllanma yaşanması sorunudur” diyen Emsey Hospital Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Hatice Karaköse Doğan, Her 100 kadından yaklaşık 10’unda aşırı kıllanma sorunu olduğunu söyledi. Doğan, “Kadınlarda normalde az veya hiç kıl bulunmayan çene-yüz, üst dudak, göğüs, üst karın, alt karın, üst sırt, alt sırt, üst kol ve üst bacak bölgelerinde normalden fazla, koyu renkli ve sert kıllanma olması durumunda hirsutizm tanısı konulur ” dedi.

Tedavi altta yatan nedene göre belirlenir

Hirsutizm yani tüylenmenin bir belirti ve bulgu olduğunu söyleyen Doğan, “Hirsutizm başlı başına bir tanı değil, kadınlarda altta yatabilecek neden açısından uyarıcı niteliktedir. Tüylenmeye sebep olan hastalığın tespiti ve tedavisi önemlidir. Hirsutizmli kadınlarda androjen yüksekliğine bağlı olarak kısırlık, sivilcelenme, erkek tipi saç dökülmesi ve adet düzensizlikleri görülebilir. Hatta androjen düzeylerinin çok yüksek olduğu durumlarda veya hızlı androjen artışının olduğu durumlarda memelerde küçülme, erkek tipi kas kitlesi artışı ve seste erkek tipi kalınlaşma şeklinde klinik tablo ortaya çıkabilir. Ani başlayan ve hızla artış gösteren hirsutizm bulguları dikkatli olmayı gerektirir ve sebep olan hastalık tespit edilip tedavisi hemen başlanmalıdır” diye konuştu.

Hasta değerlendirilirken etnik kökenin de göz önünde bulundurulması gerektiğini belirten Dr. Hatice Karaköse Doğan, “Etnik kökeni Asyalı olan bir kadın değerlendirilirken üst dudaktaki kıllanma anormal kabul edilirken, Akdenizli bir kadında normal kabul edilir. Bu nedenle hasta değerlendirilirken etnik köken göz önünde bulundurulmalıdır” diye belirtti.

En yaygın nedeni polikistik over sendromu

Hirsutizmin en yaygın nedenlerinden birinin polikistik over sendromu olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Doğan, “Hirsutizmin nedeni, yüzde 65-85 oranında polikistik over sendromudur. Üreme çağındaki kadınlarda en sık görülen endokrin bozukluktur. Polikistik over sendromlu hastalarda aşırı kıllanma, sivilcelenme, adet düzensizlikleri, kısırlık, yeme bozuklukları görülebilir” diye sözlerine devam etti.

Hirsutizmin nedeni nadiren tümör olabilir

Tümör kaynaklı hirsutizmin daha ileri yaşlarda ortaya çıktığını söyeleyen Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Hatice Karaköse Doğan, “En sık nedeni polikistik over sendromu olsa da hiperandrojenizm (kıllanmada artış, sivilcelenme ve erkek tipi saç dökülmesi), obezite, cushing sendromu, ciddi insülin direnci, hiperprolaktinemi (prolaktin fazlalığı) ve nadiren de olsa over (yumurtalık) ve adrenal (böbreküstü bezi) tümörleri de hirsutizme neden olur. Yumurtalık ve böbreküstü bezi kaynaklı tümörler yüksek androjen düzeylerine ve sonuç olarak da klinik tablonun hızlı ilerlemesine yol açar” diye sözlerini sonlandırdı.



