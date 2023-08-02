Kent merkezindeki tüm yollarda bakım, onarım, asfaltama ve yama çalışmalarına devam eden ve vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve sürücülere konforlu bir yolculuk sağlamak amacıyla çalışan Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı asfalt çalışma ekipleri, tüm yollarda asfalt, yama ve onarım çalışmalarını sürdürürken, depremde ve kış aylarında zarar gören ve yıpranmış yollar da, tek tek onarmaktadır. Şehrin hızlı, rahat ve konforlu bir ulaşıma kavuşabilmesi adına asfaltlama, parke-bordür ile yeni cadde ve sokakların açılması çalışmalarına büyük önem veren Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri titizlikle çalışmaya devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç: “Yaşadığımız afet sonrası yollarda oluşan tahribat sonrası, planlı ve programlı şekilde sürdürdüğümüz asfaltlama ve yama çalışmalarına özveriyle devam ediyoruz. Şehrin genelinde alt yapı sorununu çözdükten sonra üst yapıya da geçerek vatandaşlarımızın ve sürücülerimizin konforlu bir yolculuk sağlaması amacıyla çalışan Belediyemizin Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.” şeklinde sözlerini dile getirdi.

Vatandaşlar ise yıpranan yolların onarılmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’ a ve yetkililere teşekkürlerini ilettiler.



Kaynak : PHA