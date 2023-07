Hisseler 3 Ağustos’ta işlem görmeye başlayacak.

Abdulkadir Konukoğlu: “Sanayicilikteki titizliğimizi konut alanında da sürdürüyoruz. Güçlü gayrimenkul portföyümüzle arsa yatırımlarımızı değerlendirirken geçmişten bugüne güvenle özdeşleşen imzamızı konut alanına da atıyoruz. Yapılarımızın harcında güven veren deneyim ve başarma tutkusu var. Şimdi aynı anlayışla, geleceğin harcını da karıyor; Abdulkadir Konukoğlu Holding çatısı altındaki ASCE GYO’yu halka arz ediyoruz.”

Abdulkadir Konukoğlu Holding şirketlerinden ASCE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ halka arz ediliyor. Türk iş dünyasının liderlerinden Abdulkadir Konukoğlu’nun iş yaşamı boyunca uyguladığı girişimci vizyon doğrultusunda 2010 yılında kurduğu şirket sağladığı istihdam, üretim gücü ve ilk günkü başarma tutkusuyla Türkiye’ye yayılıyor.

ASCE GYO’nun halka arz toplantısında değerlendirmelerde bulunan Abdulkadir Konukoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı, ASCE Kurucusu ve Hâkim Ortağı Başkanı Abdulkadir Konukoğlu “Fark yaratan, örnek gösterilen projelere imza atmak ve sektörün öncüsü olmak vizyonuyla yola çıktık. Yaptığımız her işte daima BİN DÜŞÜNÜR, BİR YAPARIZ. Bizi farklı kılan, başarımızın temelini oluşturan tam da budur. Yapılarımızın harcında bu anlayış; güven veren deneyim ve başarma tutkusu var. Şimdi aynı anlayışla, geleceğin harcını da karıyor; ASCE GYO’yu halka arz ediyoruz” dedi.

Türk sanayinin duayenlerinden Abdulkadir Konukoğlu, sanayicilikteki titizliğini konut sektörüne de taşıdığını belirterek şu bilgileri verdi:

“SANKO Holding’te 1970 yılından bu yana fabrika binaları, baraj, HES ve benzeri enerji yatırımları, AVM, SANKO Üniversitesi Hastanesi, bağışladığımız okullar ve camiler dahil olmak üzere yürütücüsü olduğumuz veya denetimini yaptığımız inşaat deneyimimiz bulunuyordu. Bu inşaatların hemen hemen tamamının içerisinde yer aldım. 2010 yılında kurduğumuz ASCE ile konut alanında da sanayicilikteki titizliğimi korudum. ASCE ile ilk olarak 10 yıl önce Gaziantep’e lüks ve konforlu site anlayışı getirdik. Gaziantep’in yanı sıra Ankara, İstanbul ve Sakarya’daki arsa yatırımlarımızı da değerlendirmek üzere çalışmaya başladık. 2023’te ASCE’yi Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına dönüştürdük. Tamamladığımız çok sayıda konut ve iş yerinin yanı sıra projelendirmeyi planladığımız yüzbinlerce metrekare inşaat alanımız bulunuyor. Her projede deneyimi, teknolojiyi, çevreye ve insana saygıyı harmanlayan ASCE GYO ile geleceğin harcını güvenle karıyoruz.”

Güçlü öz varlıklara sahip

ASCE GYO’nun geniş gayrimenkul portföyünün yanında güçlü bir öz varlığa sahip olduğunu belirten Konukoğlu “Bu yanıyla sektördeki pek çok firmadan ayrışıyoruz. Özkaynak toplamımız 6,5 milyar TL’nin üzerinde tespit edilmiştir. Toplam portföy değerimiz yaklaşık 9 milyar TL’dir. Portföyümüzde yer alan arsa ve arazilerimizin 1,075,192 metrekaresi Gaziantep’te, 45 bin 124 metrekaresi Ankara Sincan’da, 107,369 metrekaresi İstanbul Başakşehir’de, 42,972 metrekaresi ise Sakarya Hendek’te olmak üzere toplam 1,273,157 metrekare arsa ve arazimiz bulunmaktadır” diye konuştu.

Konukoğlu, halka arzla ana amaçlarının kurumsallaşma olduğunu da sözlerine ekledi.

150 milyon pay arz edilecek

ASCE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın halka arzı, Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ tarafından gerçekleştiriliyor. Şirket, her biri 1 TL nominal değerde 165 milyon payı halka arz edecek ve halka açıklık oranı yüzde 25,04 olacak.

Sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemleriyle gerçekleştirilen ASCE GYO halka arzında 99 milyon TL nominal değerli kısım sermaye artırımı, 66 milyon nominal değerli kısım ise Abdulkadir Konukoğlu payından satışla toplam 165 milyon TL’lik payın, yüzde 80’i yurt içi bireysel, yüzde 20’si yurt içi kurumsal yatırımcı şeklinde olacak.

Halka arz ile şirketin 560 milyon TL olan ödenmiş sermayesinin 659 milyon TL’ye çıkarılması hedefleniyor. ASCE GYO halka arz gelirini, şirket borçlarının ödenmesinde, gayrimenkul yatırımları ve arsa alımları finansmanı ile faaliyet giderlerinin karşılanmasında kullanmayı planlanıyor.

ASCE GYO halka arz pay fiyatı 12,60 TL olarak belirlenirken. 27-28 Temmuz 2023 tarihlerinde talep toplanacak ve hisseler 3 Ağustos’ta işlem görmeye başlayacak. Halka arzda konsorsiyum lideri olan Halk Yatırım Menkul Değerler dahil olmak üzere 37 konsorsiyum üyesi yer alıyor.

ASCE GYO, paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir yıl boyunca; herhangi bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı yapılmayacağını ve dolaşımdaki pay miktarının bu sebeple artırılmayacağını, dolaşımdaki pay miktarının artırılmasına yol açacak şekilde satış veya halka arz yapmayacağını taahhüt etmiş bulunuyor.



Kaynak : PHA