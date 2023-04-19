Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde çeşitli noktalara operasyon düzenlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 5 ruhsatsız tabanca, 100 fişek, 63,25 gr metamfetamin, 12 gr esrar, 11 extacy hap, 1 gr tütüne enjekte edilmiş sentetik kannabinoid, 0,25 gr Sentetik kannabinoid, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından ele geçirilenler muhafaza altına alınırken 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak : PHA