Kahta’daki deprem soruşturmasında tutuklu sayısı 8’e yükseldi Kahta’daki deprem soruşturmasında tutuklu sayısı 8’e yükseldi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde çeşitli noktalara operasyon düzenlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 5 ruhsatsız tabanca, 100 fişek, 63,25 gr metamfetamin, 12 gr esrar, 11 extacy hap, 1 gr tütüne enjekte edilmiş sentetik kannabinoid, 0,25 gr Sentetik kannabinoid, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından ele geçirilenler muhafaza altına alınırken 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak : PHA