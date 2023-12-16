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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar sonucunda, hakkında yakalama kararı bulunan M.E. gözaltına alındı. Jandarmadan yapılan açıklamada, "Şahsın yapılan sorgusunda *“Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama”* suçundan aranan ve hakkında 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilmiş olup, şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı halkımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarına aralıksız devam ediyor" ifadelerine yer verildi.