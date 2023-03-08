Modern araçlar için, motor veya Karoser aksamına olan arızalar nedeniyle, arabaya kurulmuş parçaların tamiri çok pahalı olabilir. Araba sahipleri öncelikle araba tamirinin maliyetini düşürmeye çalışıyor ve daha sonra arabayı bir jeneoloji firmasına bırakıyorlar. Özellikle eski arabalar çöpe göndermek isteyen araba sahipleri, arabaların doğru bir şekilde hurdaya çıkarılmasını talep ediyor. Hurdaya çıkarmak çok basit değildir. Sadece araba sahiplerinin, arabanın özelleşmiş touch-up lerden temizlenmesini ve hasarların limitleri içinde tamir edilmesini isteyemezsiniz. Trafik anlaşmaları ve EPA (Çevre Koruma Ajansı) tarafından oto yedek parça kabul edilen lejantlar gerekiyor. Bu nedenle, etkili bir şekilde arabanızı hurdaya çıkarmak için, orijinal kurulumdan sonra dikkatli ve profesyonel bir yaklaşım gerektirir. Bu blog postu, size arabanızı etkili bir şekilde hurdaya çıkarmak için bazı yönergeler vermeye yardımcı olmak için tasarladık.

Arabanın Teslimi Nedir?

Belli bir kentte yaşıyorsanız veya arabanızı o kentten uzak bir kente satıyorsanız, arabanızın işlemlerinin teslimini size vermek gereklidir. Bunu gerçekleştirmek için, arabanızın kayıtlı olduğu devletin kimlik belgesi almanız gerekir. Belgenin bir nüshasını almanız ve arabanın ne zaman satıldığını saklamanız gerekir.

Araç Kontrolünün Araçta Değerlendirilmesi

Aracınızı dökmeye götürdüğünüzde, onlar arabanız için teknik bir kontrol uygularlar. Araç teknisyeni, motorunun durumunu kontrol eder, direksiyonu, frenleri ve yağı kontrol eder. Buna ek olarak, gösterge panosunda check engine lüksü olup olmadığını da kontrol eder. Aracın genel durumu ile ilgili tüm soruları cevaplandırın.aracın parçalarının satın almasını istiyorsanız, aracın detayları hakkında belirli bilgiler isteyebilirsiniz. Bu aracı kullanmaktan kurtarılacağına ve aracınızın sağlıklı bir şekilde altına alınmasını sağlayacağına inanıyorsanız, arabanın sağlam ve güvenilir bir şekilde hurdaya çıkma olanağına izin verilmesini talep edebilirsiniz.

Tüm Tehlikeli Maddeleri Özelleştirin

Aynı zamanda aracın saati, yakıt deposunu boşaltın ve aracın battaryasını çıkarın. Ardından, aracın her tarafındaki tehlikeli maddeleri özelleştirin. Örneğin, iflas edilen lastikler, yağlar ve destekleyici aksesuarların çıkarılması gerekir. Diğer tüm gazlar, yağlar ve sıvıların haznesi ve akışını kontrol edin. Tüm bu maddeler tercihen en az riski teşkil edecek şekilde atık torbasına set edilmelidir.

Kayıt Silme İşlemleri

Aracı elinize geçirdiğinizde, aracın trafik kayıt işlemlerini silmeyle ilgili bir işlem lada yedek parça izlemelisiniz. Gideceğiniz devletin trafik lejantlarına başvurmalısınız ve kayıtların aracın sicilinden silinmesini talep etmelisiniz. Bunu yaptıktan sonra, aracın devlet idaresinin lokal ofisine geldiğinizden emin olun. Eğer aracınızın hurdaya ayrılacağını söylerseniz, trafik polisi sicil kayıtlarını silmek için tarafınıza bir form gösterebilir.

Son Olarak: Arabaya Uygun FiyatAl

Son olarak, arabanızın fiyatını belli bir seviyede tutun. Eski arabaların pahalı first-hand parçalarla değiştirilmesi için, araba sahiplerinin arabalarını buna değer bir fiyata satma yoluna gitmemelerini sağlamalıdır. Arabanın eski fiyatı ile alıcının aracın arka planını bilmesinin gerekip gerekmediğine karar verilerek, asla arabanın orijinal fiyatından daha düşük fiyatı satmamalıyız.

Sonuç

Arabanızı etkili bir şekilde hurdaya çıkarmak, arabanızın işlemlerini teslim etmek, güvenli bir şekilde arabayı boşaltmak, kayıtlarını silme ve aracın arka planının belli bir seviyede değerlenmesi gibi bir dizi prosedür gerektirir. Bu yönergeler takip edildiğinde, araba sahiplerinin arabalarını etkili ve verimli bir şekilde süpermatikleştirmeleri mümkün olacaktır.