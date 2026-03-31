Gaziantep'in Araban ilçesinde etkili olan yağışların ardından Antep fıstığı üreticileri, 2-3 yıl önce dikilen fidanların diplerinde oluşan yabancı otlara karşı ilaçlı mücadele başlattı.

Araban ilçesine bağlı kırsal Aşağı Yufkalı Mahallesi'nde Antep fıstığı üreticisi Seyyit Yeter, üç yıl önce kendisine ait 15 dönümlük araziye diktiği fidanların diplerinde oluşan yabancı otları kurutmak amacıyla ilaçlama çalışmalarına başladığını söyledi. Yeter, 'Kış mevsiminde yağışların yoğun olmasıyla birlikte, bahar aylarında güneşli havaların da etkisiyle fidan diplerinde yabancı otlar oluştu. Bu otlar, özellikle genç fidanların gelişimini olumsuz etkileyerek su ve besin maddelerine ortak oluyor. Bu nedenle ilaçlı mücadeleye başladık' dedi.

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun ise Antep fıstığı üretiminde verim ve kaliteyi artırmak amacıyla yabancı otlarla mücadelenin önemine dikkat çekti. Altun, 'Arabanlı üreticilerimiz, özellikle 2-3 yıl önce dikilen genç fidanların bulunduğu alanlarda yabancı otlarla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kış yağışlarının ardından güneşli havaların etkisiyle hızla çoğalan yabancı otlar su, ışık ve besin maddeleri açısından fidanlarla rekabet ederek gelişimlerini engelliyor. Bu nedenle ilaçlı mücadele bir zorunluluk haline geliyor' ifadelerini kullandı.