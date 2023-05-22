CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ATA İttifakı'ndan ayrıldıklarını açıklayan Adalet Partisi (AP) Genel Başkanı Vecdet Öz ile bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - Yaklaşık 7 dakika süren görüşmenin ardından açıklama yapan Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, parti olarak Kılıçdaroğlu’na destek vereceklerini açıkladı.

Görüşmeden sonra açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu da, bir “Var olma, yok olma” mücadelesi verildiğini belirterek, “Türkiye aydınlığa çıkacak ya da karanlığa sürüklenecek” görüşünü dile getirdi. Bu seçimin referanduma dönüştüğünü kaydeden Kılıçdaroğlu, “28'inde bütün vatanseverleri sandığa bekliyorum. Gelin, oylarınızı kullanın. Türkiye'nin kaderini değiştirelim. Güzel bir Türkiye'yi hep beraber inşa edelim” dedi.

https://youtu.be/3nmeIuNHgX0

AP Genel Başkanı Vecdet Öz ise Zafer Partisi ile ATA İttifakı’nı kurduklarını ancak ittifakın “maçın ilk yarısında görevini yaptığını” söyledi.

Öz açıklamasında, "Atatürk çizgisinde bir hareketti. Bunun mimarı Ümit Özdağ ve ikimizdik. İsim babası da bendim. Sinan Oğan Bey'i cumhurbaşkanı adayı olarak birlikte teklif ettik, yüzde 5'te kaldı. Partilerimiz de baraj altı kaldı. Demokrasinin devam etmesi için biz de kararımızı verdik. Kılıçdaroğlu'nun şahsına destek kararı çıktı. Bu karar oy birliği ile çıktı" ifadelerini kullandı.