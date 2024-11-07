“Kızımı Gelinlikle Göremedim, Kefene Sardılar”

Duruşmada, Mahkeme Başkanı’nın “Kızınızı Salim mi öldürdü?” sorusuna Yüksel Güran, “Kim öldürdü bilmiyorum” yanıtını verdi. Nevzat Bahtiyar’ın iddialarını reddeden anne Güran, “Narinime gelinlik giydiremedim, kefen giyindirdiler. 22 yıllık evliyim, daha kocam bana bir tokat vurmamış. Beni öldürün ama namusuma leke sürmeyin” diyerek gözyaşları içinde konuştu.

Duruşmada Anne Güran’ın İfadesi Alındı

Duruşma, tutuklu sanıklardan anne Yüksel Güran’ın kimlik tespitinin ardından ifadesiyle başladı. Yüksel Güran, kızının kaybolduğu 21 Ağustos gününü detaylarıyla anlattı. Sabah saat 05.00’te bahçeye bamya toplamak için gittiğini, ardından eve döndüğünü belirten Güran, o gün ailece kahvaltı yaptıklarını ve kızının son kez “Anne, ne zaman bana gelinlik alacaksın?” diye sorduğunu aktardı. “Allah belasını versinler, bırakmadılar,” diyerek duygusal anlar yaşayan Yüksel Güran, günün ilerleyen saatlerinde Narin’in Kuran kursuna gitmek üzere evden ayrıldığını ifade etti.

Mahkeme Başkanından Soru: “Salim ve Nevzat Evde Miydi?”

Mahkeme Başkanı, Yüksel Güran’a, olay günü sanıklardan Salim ve Nevzat Bahtiyar’ı görüp görmediğini sordu. Güran, her iki sanığın da eve gelmediğini belirterek, “Salim kesinlikle eve gelmedi. Yemin ederim ne Salim ne Nevzat evimize gelmemiştir” dedi. Mahkeme Başkanı’nın “Salim Güran ile bir ilişkiniz var mı?” sorusuna ise “Salim’le hiçbir ilişkimiz yoktur. Yemin ederim” şeklinde yanıt verdi.

“Bütün Köy Narin’i Arıyordu”

Duruşma esnasında Mahkeme Başkanı, anne Güran’a Narin’in kaybolduğunu nasıl fark ettiğini de sordu. Anne Güran, kızının kaybolduğunu ilk başta düşünmediğini belirtti ve “Muhammed’e Narin’i çağır dedim. Muhammed, ‘Narin yok’ dedi. Kardeşlerimi aradım, en son halasına gittim. Herkese sordum, ‘Yok’ dediler. Bütün köy Narin’i arıyordu,” dedi. Güran, arama sürecinde Nevzat Bahtiyar’ın eşiyle birlikte aramalara katıldığını ve kendisini teselli etmeye çalıştığını da ekledi.

“Ben Kızımı Nasıl Öldüreyim”

Mahkeme Başkanı’nın “Narin’i sen mi öldürdün?” sorusuna Yüksel Güran, “Ben kızımı nasıl öldüreyim?” diyerek yanıt verdi. Narin’in ağabeyi Enes Güran’ın olay günü sigara içtiğini belirten anne Güran, “Esrar içiyor muydu?” sorusuna “Hayır, sigara içiyordu” yanıtını verdi. Mahkeme Başkanı, “Enes’in Narin’i öldürdüğünü bilsen kendi elinle teslim eder misin?” diye sorduğunda Güran, “Yemin ederim kendi elimle teslim ederdim” dedi.

“Namusuma Leke Sürdüler, İftira Atıyor”

Nevzat Bahtiyar’ın suçlamalarını reddeden Yüksel Güran, Mahkeme Başkanı’nın “Nevzat size iftira mı atıyor?” sorusuna “Kesinlikle. Namusuma dil uzatıyor. Namusuma leke sürdüler. Ben Narin’in katilini istiyorum,” ifadeleriyle yanıt verdi ve ardından gözyaşları içinde sanık Bahtiyar’ı göstererek, “Hele bakın bu insan mıdır? İftira atıyor,” dedi.

Duruşmada İlk Günden Bu Yana Tutumlarını Sürdüren Sanıklar

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolmasının ardından 19 gün sonra dere yatağında cesedi bulunan Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin davada sanıklar, ifadelerinde ilk günden bu yana sürdürdükleri “hatırlamıyorum” yönündeki tutumlarına devam ediyorlar. Duruşmaların hafta boyunca devam etmesi beklenirken, adliye çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Kaynak : PHA