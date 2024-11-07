Sağkan, TBB ve baroların davaya katılma taleplerinin reddedilmesinin yargılama süreci açısından önemli bir eksiklik olduğunu ifade ederek, avukatların sorgulamalarının gerçeğin ortaya çıkmasına katkı sunduğunu belirtti.

TBB Başkanı Sağkan, TBB ve Diyarbakır Barosu’nun öncelikli amacının, kamuoyunun yakından takip ettiği bu davada adaletin sağlanması ve etkin bir yargı sürecinin yürütülmesi olduğunu belirtti. Sağkan, “Aylardır takip ettiğimiz bu davada TBB ve barolar olarak davaya katılma talebimizi sunduk. Ne var ki mahkeme heyeti, TBB ve barolarımızın davaya katılımını uygun görmedi,” dedi.

“Baroların Katılma Talebinin Reddedilmesi Yargılama Sürecinde Eksiklik”

Sağkan, yargı sürecine dahil olamamaktan kaynaklanan eksikliklerin, hak ihlalleri yaşayan dezavantajlı grupların korunmasını zorlaştırdığını vurguladı. “TBB ve baroların Avukatlık Kanunu’ndan kaynaklanan insan haklarını koruma görevi bulunuyor. Ancak Diyarbakır Baromuzun davada şikayetçi ve katılımcı sıfatıyla kabul edilmesi nedeniyle TBB ve diğer barolar olarak Diyarbakır Barosu’nun yanında yer alarak süreci destekleyeceğiz,” şeklinde konuştu.

Sanıklar, “Hatırlamıyorum” Tutumunu Sürdürüyor

Duruşmanın ilk bölümünde sanıklar Nevzat Bahtiyar ve Enes Güran’ın ifadeleri alındı. Sanıkların, önceki ifadelerinde olduğu gibi “hatırlamıyorum” ve çelişkili cevaplarla kendilerini savunduklarını belirten Sağkan, avukatlar tarafından yöneltilen sorular ve sanıkların yanıtlarındaki boşlukların gerçeğe ulaşma konusunda umut verdiğini ifade etti.

“Avukatların Soruları Umut Veriyor”

TBB Başkanı Sağkan, avukatların sanıklara yönelttiği soruların önemine dikkat çekti. Sağkan, “Sanıkların verdikleri ya da veremedikleri cevaplar, gerçeğin ortaya çıkması adına önemli adımlar atıldığını gösteriyor. Avukatlar tarafından sorulan sorular ve yanıtlar bizlere, somut gerçeğe ulaşılması konusunda umut veriyor,” dedi.

Pazar Gününe Kadar Duruşmalar Sürecek

Duruşmaların hafta sonuna kadar devam edeceği bilgisini paylaşan Sağkan, davada Diyarbakır Barosu başta olmak üzere birçok baronun temsilcilerinin hazır bulunduğunu belirtti. Sağkan, sanıkların yargı süreci boyunca verdikleri ifadelerin titizlikle inceleneceğini ve adaletin yerini bulması için sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı.

Kaynak : PHA