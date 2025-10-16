İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara merkezli 10 ilde 'change araç' şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 35 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yakalanan şüphelilerden 10'unun tutuklandığı, diğerleri hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Bakan Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yürütülen operasyonların Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Tokat'ta eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyonlarda, çeşitli marka ve modellerde 495 aracın 'change' yöntemiyle değiştirilerek 495 vatandaşın mağdur edildiğinin tespit edildiği açıklandı.

Bakan Yerlikaya, 2025 yılının ilk 9 ayında (1 Ocak-30 Eylül) 19 ilde düzenlenen benzer operasyonlarda toplam 407 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 160'ının tutuklandığını, 104'ü hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını ifade etti.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Vatandaşlarımızı mağdur eden bu suç şebekelerinin belini kırdık. Bir daha milletimizi dolandırmamaları için bunları takip ediyoruz, her an enselerindeyiz. Mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.'

Kaynak : PERRE