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Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Türkiye’de herhangi bir Kürt sorunu olmadığına dikkat çekerek, “Ülkemizde Türkler hangi haklara sahipseler, Kürt kökenli vatandaşlarımız da aynı haklara sahiptir. Bu ülkenin vatandaşı olan herkes eşit haklara sahiptir. Birinin diğerinden ayrımı olmamıştır, olamaz da. Türkiye, adeta bir mozaik gibi yüzlerce etnik grubun bir arada özgürce yaşadığı ve eşit haklara sahip olduğu bir ülkedir. Özel’in bu talihsiz açıklamalarını şiddetle kınıyorum”

Genel Başkan Çelebi, Özel’in vatandaşların duygularını istismar ettiğini belirterek, “Özel’in, Kürt vatandaşlarımız üzerinden yaptığı algı çalışmaları yetmezmiş gibi bir de işin içerisine Alevi-Sünni kıyaslamasını siyasete alet etmiştir. Ülkemizde kimse daha az eşit değildir. Özel’in açıklamaları halkın belli bir kesiminin duygularını istismar etmekten başka bir şey değildir. ‘Ayrımcılık yapılıyor’ algısı yaratmak isteyen Özel, belli kesimlerin teveccühünü kazanmaya çalışırken asıl ayrımcılığı kendisi yapmaktadır. Öncesinde de belirttiğim gibi bu ülkede herkes eşit haklara sahiptir, ne Kürt sorunu ne de herhangi bir mezhep sorunu bulunmaktadır.” dedi.