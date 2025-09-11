Alsan, deprem sonrası hak sahiplerine teslim edilen konutlarda yaşanan eksikliklere dikkat çekerek, vatandaşların tamamlanmamış binalara yönlendirilmemesi gerektiğini söyledi.



“Elektrik ve su kesilerek konteynerdan çıkarılmak isteniyor”

Yaklaşık iki yıldır konteyner kentlerde barınmak zorunda kalan depremzedelerin zor bir süreçten geçtiğini belirten Alsan, “Bugün geldiğimiz noktada vatandaşlarımız konteynerlarda elektriğin kesilmesi, suların verilmemesi gibi tehditlerle karşı karşıya bırakılıyor. Henüz dairelerinde elektrik, doğalgaz, altyapı tamamlanmamışken vatandaşların zorla evlerine geçirilmek istenmesi doğru değildir” ifadelerini kullandı.



Alsan, geçen hafta yaşanan bir örneğe de dikkat çekti:

“Bir vatandaşımız konteynerda elektriği ve suyu kesileceği için teslim aldığı daireye geçti. Ancak binada sadece su vardı. Elektrik ve doğalgaz henüz bağlanmamıştı.”



Örenli bölgesinde yürütülen süreçte vatandaşın mağdur edilmediğini hatırlatan Alsan, “Orada eksikler tamamlanmadan kimse evine geçmedi. Elektriği, suyu, altyapısı tamamlandıktan sonra teslim edildi. Biz aynı sürecin İndere’de de uygulanmasını talep ediyoruz” dedi.



“2-3 ay daha idare edelim”

Alsan, inşaatların hızla ilerlediğini ve birkaç ay içinde tamamlanacağını ifade ederek, “Şu an 2-3 aylık bir süre kalmış görünüyor. Bu süre zarfında vatandaşlarımızı konteyner kentlerde idare ederek rahat bir şekilde evlerine taşımalarını sağlamak gerekir. Fiziksel eksikleri tamamlanmamış binalara taşınmaları için vatandaşlarımız üzerinde baskı yapılmamalı” şeklinde konuştu.



“Vatandaşın işini kolaylaştıralım, zorlaştırmayalım”

Alsan, Adıyamanlı depremzedelerin hâlâ konteynerlarda kısıtlı koşullarda yaşam mücadelesi verdiğini vurgulayarak, “Vatandaşlarımız zaten mağduriyet yaşıyor. Onların işini kolaylaştıralım, zorlaştırmayalım. Birkaç ay daha sabredelim, sonra evlerine rahatça taşınmalarını sağlayalım. Yetkililerden ricamız budur” dedi. Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Alsan, süreci yakından takip ettiklerini belirterek, “Vatandaşın derdini dert biliyoruz. Sürecin takipçisi olacağız” ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.

Kaynak : PHA