Kongreye, Genel Merkez Kurucular Kurulu Üyesi Yavuz Güngör, Merkez İlçe Başkanı Mikdat Yoldaş, Gölbaşı İlçe Başkanı Gökhan Tepe, Samsat İlçe Başkanı Mustafa Çiçek, Kadın Kolları Başkanı Meltem Doğan Gündeşeri, delegeler ve çok sayıda partili katıldı.

Alsan: "Siyaseti Memleket Nöbeti Görüyoruz"

Kongrede konuşan Emircan Ahmet Alsan, Anahtar Parti’nin hızla teşkilatlanarak ülke genelinde güçlü bir yapı kurduğunu vurguladı. Konuşmasında, partinin kısa sürede büyük yol kat ettiğini belirten Alsan, şunları söyledi:

*"Anahtar Parti, Türkiye’nin 161. partisi olarak kuruldu. Ancak son kamuoyu yoklamalarında ve anketlerde Türkiye'nin ilk yedi partisinden biri konumundayız. Dört ay gibi kısa bir sürede 81 ilde ve yaklaşık 800 ilçede teşkilatlanmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.

Siyaseti bir memleket nöbeti olarak görüyoruz. 'Bu ülke daha iyi yönetilebilir' diyen yüz binlerce insanın buluşma noktası olmayı hedefliyoruz. Genel Başkanımızın da dediği gibi, tüm yol arkadaşlarımızdan beklentimiz, siyasi nezaket çerçevesinde hareket etmeleridir. Millete yük olmayacağız, tam aksine milletin sırtındaki yükü alacağız. İlkeli ve itibarlı siyaset yapacağız.

Daha iyi bir ülke mümkündür diyerek yola çıktık. İdeolojik ayrımlar üzerinden siyaset yapmak yerine, tüm vatandaşları kucaklayan, memleketin sorunlarına çözüm odaklı yaklaşan bir anlayışla hareket ediyoruz. 85 milyonluk bir parti olma hedefiyle, herkesin iradesine yer açacak bir siyaset anlayışını hayata geçirmek istiyoruz."*

"Herkesi Yol Arkadaşlığına Davet Ediyoruz"

Partinin büyüyen teşkilatlanmasına vurgu yapan Alsan, tüm vatandaşları Anahtar Parti'ye katılmaya davet etti:

*"Bugün burada, partimize gönül veren dostlarımızla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hep birlikte, halkın iradesine dayalı, temiz ve şeffaf bir siyaset anlayışını hâkim kılacağız. Siyasi hamaset yapmadan, memleketin geleceğine katkı sunacak herkesin yanında olacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyor, bize destek veren tüm yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Adıyaman'da partimizi daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız."*

Emircan Ahmet Alsan Kimdir?

Adıyaman Merkez doğumlu olan Emircan Ahmet Alsan, 29 Mayıs 1990 tarihinde dünyaya geldi. İlkokul eğitimini Adıyaman’da, lise eğitimini ise Malatya’da tamamladı. 2014 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Alsan, mezuniyetinin ardından aktif şekilde jeoloji mühendisi olarak çalışmaya başladı.

Müteahhitlik ve gayrimenkul değerleme alanlarında da faaliyet gösteren Alsan, Adıyaman’da ikamet ediyor. Evli ve bir çocuk babası olan Emircan Ahmet Alsan, bölgedeki yerel sorunları yakından bilen bir isim olarak, Anahtar Parti'nin Adıyaman’daki çalışmalarına liderlik etmeye devam edecek.

Kaynak : PHA