Birlikten yapılan açıklamada, Adıyaman’ın sahip olduğu kültürel mirasın ve tarihi eserlerin, yerel yönetimlerin ilgisizliğinden dolayı yok olmaya yüz tuttuğu belirtilerek, bu kültürel değerlerin korunması için ciddi adımlar atılması gerektiği vurgulandı. 6 Şubat depreminin ardından Adıyaman’da gerçekleşen büyük yıkımın, şehrin altyapısı ve eğitim kurumlarını da derinden etkilediği kaydedilerek, alınan bazı imar kararlarına eleştirilerde bulunuldu.

“Adıyaman’ın Tarihi Çeşmeleri ve Hanları Yok Edildi”

Açıklamada, Adıyaman’ın her girişinde yer alan tarihi çeşmelerin birçoğunun yıkıldığı veya işlevsiz bırakıldığına dikkat çekilerek, kırsal kesimden gelenlerin konakladığı hanların da ya yıkıldığı ya da işlevini kaybettiği belirtildi. Birlik, şehrin kültürel kimliğini oluşturan bu yapıların korunması gerektiğini vurgulayarak, geçmişteki medeniyetlerin izlerini silmenin yanlış olduğunu ifade etti.

Cumhuriyet İlkokulu’nun Durumu Endişe Veriyor

Anadolu Basın Birliği Adıyaman Şubesi, şehirdeki birçok insanın eğitim gördüğü Cumhuriyet İlkokulu’nun depremde ciddi hasar almasının ardından okulun geleceğine dair farklı bakanlıkların çelişkili görüşleri olduğunu belirtti. Birlik, eğitimin sembolü olarak gördükleri bu yapının onarılarak eski haline döndürülmesini ve yaşatılmasını talep etti.

“Çarşı Projesinin İptali İçimizi Acıttı”

Açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın çarşı projesinin bir bölümünden vazgeçmesinin Adıyaman halkında hayal kırıklığına neden olduğu ifade edildi. Anadolu Basın Birliği, bu kararın Adıyaman halkını derinden üzdüğünü ve şehri yeniden inşa ederken yapılacak projelerde tasarruf gerekçesiyle şehrin kültürel dokusunun göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

“Depremde Geç Kaldınız, Yeniden İmar Sürecinde Geç Kalmayın”

Açıklamada, deprem sırasında yaşanan kurtarma çalışmalarında bazı eksiklikler nedeniyle birçok can kaybının yaşandığına işaret edilerek, aynı hataların yeniden inşa sürecinde de yapılmaması gerektiği ifade edildi. Anadolu Basın Birliği, "Adıyaman halkının hak ettiği modern, güvenli ve kültürel dokusu korunmuş bir şehir talebini” vurguladı.

“Hak Mahrumiyetinin Takipçisi Olacağız”

Anadolu Basın Birliği Adıyaman Şubesi, açıklamasının sonunda Adıyaman halkının mağduriyetine yol açabilecek her türlü kararın takipçisi olacaklarını belirterek, "Bu kadim şehrin tarihi ve kültürel mirasını yaşatmak, sorumluluk bilinci taşıyan herkesin görevidir. Anadolu Basın Birliği olarak Adıyaman halkının yanında duracak ve haklarını savunmaya devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA