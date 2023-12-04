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ABDPost.com New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli, İsrail-Filistin çatışması ile Türk halkının nabzını yokladı.

Paterson’da bulunan Türklerle konuşan Özlem Özgüt Yörekli, yaşanan savaş ile ilgili ilginç yorumlar aldı. Türk vatandaşları genel olarak İsrail’i haklı bulurken, Filistin’in bu savaşta haksız olduğunu savundu.

Filistinlilerin Amerika Birleşik Devletleri’nde yaptıkları eylemlerde şov yaptıklarını savunan işletme sahibi O.B.E., “Burada yapılan eylemlerin tamamının şov olduğunu düşünüyorum. Çünkü tüm gün lüks arabaların içerisinde yüksek sesle müzik dinleyip, eğlenen Filistinliler; akşam bunları yapmamış gibi eylemlere katılıyor. Bu tamamen iki yüzlülük. İsrail’in de bölgedeki savaş konusunda haklı olduğunu düşünüyorum. Sonuçta bir anda sınırı aşıp yüzlerce sivili öldüren ve bir o kadarını da kaçıran Hamas oldu. Bir de şu var Amerika’da yaşayıp vatanını savunmak için İsrail’e giden çok İsrailli gördüm ama hiç Filistinli görmedim” dedi.

“İSRAİL-FİLİSTİN SAVAŞI BİZİM SORUNUMUZ DEĞİL”

Öte yandan Paterson’da berberlik yapan U.D., Filistin’in bu savaşta haksız olduğunu ve zamanında topraklarını İsrail’e sattıklarında bunların olacağını bilmeleri gerektiğini ifade etti. U.D., Türkiye’nin halihazırda yaşadığı onlarca sorun varken, İsrail- Filistin savaşının kendisi için önemli olmadığını belirterek, “Daha Türkiye’nin aşamadığı onlarca sorun varken İsrail-Filistin savaşına kafa yormak saçma. Sonuçta zamanında İsrail’e o toprakları satan Filistinliler oldu. Bunu yapıyorsanız sonuçlarına katlanırsınız. Tabi vatanın ve toprağın önemini bilmezseniz, sonunda bu değerleri bilen bir ülke gelir ve size egemen olur” ifadelerini kullandı.

“İSRAİL SONUNA KADAR HAKLI”

Paterson’da bulunan bir dönercinin sahibi H.C.E. ise savaşın Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Filistinlilerin umurunda olmadığını dolayısıyla kendisinin de sorunu olmadığını belirterek, “İsrail-Filistin savaşı buradaki Filistinlilerin bile umurunda değil benim neden umurumda olsun. Filistin’e destek eylemlerine baktığımızda orada bulunan Filistinli sayısı bir elin parmağını geçmiyor. Yarısının da normalde bu savaş ile ilgili düşüncelerini biliyoruz. İş şova geldiğinde oraya gidip güzelleme yapıyorlar ama buraya geldiklerinde gülüp eğleniyorlar. Vatan bilinci oluşmamış bu insanlar, kendi ülkelerini düşünmüyorsa ben hiç düşünmem. Kaldı ki yaşanan savaşta İsrail sonuna kadar haklı” diye konuştu.