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Adıyaman Belediyesi tarafından “Alzheimer Hastaları ve Engelli (Down Sendromlu) Vatandaşlarımızın Kaybolma Risklerine Karşı Giyilebilir Teknoloji Sayesinde Aileleri Tarafından Takip Edebilme Projesi” hayata geçirilerek bir ilke imza atıldı.

Yaşlılara, hastalara, çocuklara ve özel gereksinimli bireylere yönelik hizmette sınır tanımayan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Alzheimer hastaları ve özel gereksinimli bireylerin kaybolma riskine karşı aileleri tarafından takip edilebilmeleri adına takip cihazı sistemini hayata geçirdi.

Alzheimer hastalığı yaşlılık dönemine ait bir hastalık ve bu hastalığa sahip kişilerin sayısı da gün geçtikçe artıyor. Son yıllarda ülkemizde sıklıkla rastlanan hastalıkların başında gelen Alzheimer, pek çok kayıp vakasını da beraberinde getiriyor. Adıyaman’da bu hastalık özellikle yaşlı vatandaşlarda artış göstermekte olup Alzheimer hastalarının evlerinden çıkıp kaybolmalarına son zamanlarda oldukça sık rastlanıyor.

Bu durumun önüne geçmek adına GPS ve GNSS tabanlı akıllı takip sistemleri ile Alzheimer hastaları ve özel gereksinimli vatandaşların konumu aileleri tarafından takip edilerek tespit edilebilecek. Cihazın kapsam dışında kaldığı alanlarda ise uydu üzerinden yer tespiti yapılabilecek. Giyilebilir Teknoloji Akıllı Takip sistemleri ile Alzheimer'lı ve özel gereksinimli vatandaşların lokasyon konumu belirlenip o konumun dışına çıktığında ailesine sistem üzerinden bilgilendirme ve sinyal gönderen aynı zamanda acil durumlarda da ailesine bilgilendirme ve uyarı yapabilen sistemler mevcut olup sürekli geliştirilecek.

Engelsiz Yaşam Merkezini ziyaret eden Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet AYDIN, Adıyaman Valisi Dr. Osman VAROL ve Protokol Üyeleri öğrenciler ve aileleriyle bir araya gelerek öğrencilerin erişimini ve takibini kolaylaştırmak adına Adıyaman Belediyesi tarafından yapılan proje kapsamında takip cihazı hediye etti.

Kaynak : PHA