Mühendislik Meslek Kanunu'nun çıkartılması ve amir pozisyonundaki mühendislerin, astlarından daha düşük olan ücretlerinin iyileştirilmesi için sendikalar çağrılarına devam ediyor. Türk enerji Sen Adıyaman Şube Başkanı Murat Çevik, TBMM'de devam eden yasa görüşmeleri çerçevesinde, kamuda görevli mühendislerin de mali ve özlük haklarının iyileştirilmesini istediklerini bildirdi.

Başkan Çevik konuya ilişkin yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Devleti, milleti için her kurum/kuruluşta ve her koşulda hizmet veren Kamu Mühendislerinin, mali haklarında ciddi sıkıntılar vardır. Kamu Mühendisleri birçok farklı kurum ve kuruluşta ciddi sorumluluklar altında ülkemize hizmet etmektedir. Mühendis hayatı kolaylaştırır. Barınma, enerji, giyim, gıda, iletişim, ulaşım, bilişim, sanayi vb. aklınıza gelebilecek her alanda mühendis vardır. Mühendislik yükselirse ülke yükselir. Birçok meslek grubuna iyileştirmeler yapılmasına rağmen kamu mühendisleri unutulmuştur. Kamu mühendislerinin de mali ve özlük hakları iyileştirilmelidir.

Kamu personelleri arasında gelir düzeni bozulmuştur. Amir pozisyonundaki mühendislerimiz sürekli temas halinde olduğu ve hiyerarşide mühendisin altında olan işçiden ve emsal sayıldığı kariyer meslek gruplarından ve amiri olduğu personellerden oldukça düşük gelirleri vardır.

Biz sendika olarak; mali haklarının iyileştirilmesini ve Mühendislik Meslek Kanunun çıkarılmasını bekliyoruz. Bugüne kadar TBMM başta Cumhur ittifakı ortakları olmak üzere ilgili bakanlıklar ve kurumlarda yaptığımız tüm görüşmeler ve çalışmalar sonrası mühendis, mimar ve şehir plancısı arkadaşlarımızın mali özlük haklarını iyileştirmek üzere TBMM’ye kanun teklifi sunulmuştur. Duyarlılık gösteren tüm siyasi partililere ve kişilere ilgi ve çabalarından dolayı müteşekkiriz.

Bütçeye yük getirmeyecek ve arkadaşlarımızın yaptıkları hizmetlere de katkı sağlayacak ve kariyer meslek olarak kaybettiği değeri kazandıracak bu iyileştirmenin TBMM’den geçerek yasalaşmasını, yıllardır artarak biriken bu mağduriyetin giderilmesini arzu ediyoruz.

TBMM'ye sesleniyoruz, birçok yasa görüşülüyor. Kamu Mühendislerini daha fazla unutmayın! Kamu mühendislerinin mali ve özlük haklarında iyileştirme yapılmasını bekliyoruz."

