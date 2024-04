Konuyla ilgili Sağlık Mil- Sen Adıyaman İl Başkanı Abdulkadir bozan yaptığı açıklamada ;"

Mil-Sen Konfederasyonuna bağlı olarak 2020 yılında kurulmuş bulunan Sağlık Mil-Sen, manevi, ilkeli ve liyakatli sendikacılık düsturuyla Adıyaman’da yeniden teşkilatlanarak hak arama mücadelesinde öncü görevi yapmak hedefiyle yola çıkmıştır.

Bizim anlayışımızda görev istenmez, görev verilir. Bu anlamda Hak arama ve sendikal mücadele görevi bize verildi, bize ihtiyaç olduğu söylendi, biz de bu yükü, bu sorumluluğu ve bu emaneti aldık ve kabul ettik. Adıyaman’da hak arama ve sendikal mücadele alanında gördüğümüz büyük eksiklik ve boşluk üzerine, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızın yetkili sendika tarafından sahipsiz ve yalnız bırakıldığını, özde hiçbir hizmetin ve çalışmanın yapılmadığını ve yıllardır avutulduklarını gördük, bu göreve ve çalışanlarımıza bu alanda hizmet vermeye talip olduk.

Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımız bize destek ve güç verdiği takdirde, şov, reklam ve ziyaret ve tatlı su sendikacılığı anlayışını ortadan kaldırıp, hak arama, sendikal mücadele ve hizmet sendikacılığını Adıyaman’da hakim kılacağız. Sendikal duruş nasıl olur bunu tüm çalışanlarımız bizzat görecektir, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.

Biz kraldan çok kralcı olmayacağız, önce ve sadece sendikacı olacağız, hak arama mücadelesi vereceğiz. Sendika olarak kendimizi idarecinin yerine, bakanın yerine ve hükümetin yerine koyup onların yerine düşünmeyeceğiz. Biz sadece hak ve adalet mücadelesi vereceğiz, sağlık ve sosyal hizmet kolunda liyakati esas alarak, hakkı üstün tutarak her türlü mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Yasal ve etik değerler ölçüsünde hak arama ve sendikal mücadele ne gerektiriyorsa, bunu hiç çekinmeden yapacağız.

Bu anlayış ve düşünceyle, tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızı yanımızda saf tutmaya, beraber yol yürümeye, güç ve destek olmaya, dolayısıyla kendilerine sahip çıkmaya davet ediyoruz. Özellikle etkisiz sağlık sendika üyelerinin, sendikalarından yıllardır neden kendilerini oyaladıklarının, maddi, özlük ve sosyal hiçbir kazanım sağlamadıklarının hesabını sormalarını tavsiye ediyoruz. Bırakın yeni kazanımları, mevcut eski kazanımların bile elden çıkmasına hiçbir ses çıkarmamalarının hesabını sormalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü sendikal bilinç bunu gerektirir.

Biz Sağlık Mil Sen olarak, her zaman şeffaf, özgür ve her zaman hesap verebilir ve hesap verir bir sendika olacağız, buna söz veriyoruz. Hiç kimse vazgeçilmez değildir, hiç kimseye mahkum ve mecbur değilsiniz. Artık Adıyaman’da alternatif, hak arama mücadelesini özgür bir şekilde yapacak, kendinizi içerisinde ve her aşamasında bulacağınız bir eviniz, bir sendikanız var. Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet çalışanlarımıza ve tüm Adıyaman kamuoyuna saygıyla duyurulur." Dedi.