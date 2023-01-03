Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Altınşehir Mahallesinde emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin sağlanmasının yanı sıra vatandaşların huzur ve güvenliği için Jandarma Asayiş Kontrol Noktası kurularak hizmet vermeye başladı.

Jandarma Asayiş Kontrol Noktası kurulmasından ötürü değerlendirmede bulunan yetkililer şunları söyledi:

"İnsan merkezli, çağdaş yönetim ve görev anlayışı ile kaliteli hizmet sunmayı hedefleyen, verilen her görevi hukuk kuralları çerçevesinde yüksek disiplin ve üstün görev bilinci ile yerine getiren jandarma teşkilatı daha da kuvvetlenmiş bir şekilde Adıyaman’da da çalışmalarına devam ediyor."