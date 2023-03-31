Açıklanan sonuçlara göre 6 alanda düzenlenen İklim Değişikliği yarışmasında 3 proje ile, 12 alanda düzenlenen Araştırma Projeleri Yarışmasına ise 8 proje ile bölge finallerine katılmaya hak kazanan Adıyaman Altınşehir Anadolu Lisesi, toplam 11 proje ile Türkiye’de bölge finallerine kalan okullar arasında ilk üçe girerek başarıya imza attı.

TÜBİTAK İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışmasında toplamda 3 proje ile Türkiye’de en fazla projesi finale kalan 3. okul olmayı başaran Altınşehir Anadolu Lisesi, TÜBİTAK Araştırma Projeleri Yarışmasında ise Malatya Bölge finallerine 8 projeyle kalarak başarısını perçinledi.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Altınşehir Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Necmettin Doğan,"2204-D Lise Öğrencileri İklim Değişikliği 1130 proje arasından 95 proje, 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmaları 27.013 başvurudan 1.440 proje bölge finallerine kalmıştır. Aynı yarışmada Malatya Bölge finallerine katılacak olan 120 projenin 19’u Adıyaman’dan hak kazanmışken, ilimizde bu 19 projenin 8’i Altınşehir Anadolu Lisesi’nden geldi. Okulumuz, Malatya bölgesinde bulunan 8 ildeki okullar arasında en çok projeyle bölge finallerine kalan okul olurken Türkiye’de ise 6. sırada yer aldı. Adıyaman Altınşehir Anadolu Lisesi olarak bunun yanında şu anda TEKNOFEST’te finale kalmış 2 projemiz bulunmakta ve TEKNOFEST sonuçları açıklanmaya devam etmektedir. 6 Şubat depremi bizi çok fazla etkilese de vatanını seven görevini en iyi yapandır düsturuyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. İçinde bulunduğumuz şartlar bizleri zorlasa da öğrencilerimizle çalışmalarımız durmadan devam etmektedir. Zorlu koşullarda görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalışan danışman öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkürü bir borç biliyorum." dedi.



Kaynak : PHA