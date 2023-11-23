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Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 13.30 itibariyle, 1849 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,22 azalışla 1845 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 13.30 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 1849 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 99 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 344 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,3 değer kazancıyla 1996 dolar seviyesinde bulunuyor.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankasının (ECB) toplantı tutanaklarının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 10 ve 2 bin 20 dolar seviyelerinin direnç 1990 ve 1980 doların destek konumunda olduğunu belirtti.

Kaynak : PHA