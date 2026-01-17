Haftaiçi hareketli bir dönem geçiren altın piyasası hafta sonunun gelmesiyle biraz sakinlese de altının yeni haftada tekrar hareketli bir döneme girmesi bekleniyor.
İşte 17 Ocak 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları..
Altın (TL/GR)
6.374,59
22 Ayar Bilezik
5.920,13
Altın (ONS)
4.582,13
Cumhuriyet Altını
42.233,00
Yarım Altın
21.182,00
Çeyrek Altın
10.591,00
Gremse Altın
104.268,14
Ata Altın
43.010,61
Tam Altın
41.707,26
Has Altın
6.342,72
