Bunlar da ilginizi çekebilir

Kart ve mobil cihazlarla yapılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti artırıldı

İşte 17 Ocak 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları..

Haftaiçi hareketli bir dönem geçiren altın piyasası hafta sonunun gelmesiyle biraz sakinlese de altının yeni haftada tekrar hareketli bir döneme girmesi bekleniyor.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.adiyamanlilar.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.