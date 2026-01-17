Haftaiçi hareketli bir dönem geçiren altın piyasası hafta sonunun gelmesiyle biraz sakinlese de altının yeni haftada tekrar hareketli bir döneme girmesi bekleniyor.

İşte 17 Ocak 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları..

Altın (TL/GR)

6.374,59

22 Ayar Bilezik

5.920,13

Altın (ONS)

4.582,13

Cumhuriyet Altını

42.233,00

Yarım Altın

21.182,00

Çeyrek Altın

10.591,00

Gremse Altın

104.268,14

Ata Altın

43.010,61

Tam Altın

41.707,26

Has Altın

6.342,72

 

 

Kaynak : PERRE

Kaynak: RSS