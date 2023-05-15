Alternatif Bank müşterileri 4 bin 700’den fazla Yapı Kredi ATM’sini ücretsiz kullanabilecek.İSTANBUL (İGFA) - Alternatif Bank, Türkiye genelinde ortak ATM kullanımı için Yapı Kredi ile yeni bir iş birliği gerçekleştirdi.

15 Mayıs itibarıyla, Yapı Kredi ve Alternatif Bank arasında başlayan iş birliğiyle Alternatif Bank müşterilerine, bankacılık işlemlerini, kendi banka ATM’lerinin yanı sıra, Türkiye geneline yayılan 4.700’den fazla Yapı Kredi ATM’sinden, herhangi bir ücret ödemeden 7/24 gerçekleştirme imkânı sunuldu.

İş birliği kapsamında, Alternatif Bank müşterileri Yapı Kredi ATM’lerini, banka, kredi ve ön ödemeli kartlarıyla TL üzerinden bakiye sorma, para çekme, para yatırma, kredi kartı borç ve limit sorgulama ile borç ödeme gibi işlemlerini, işlem sınırı olmadan, herhangi bir komisyon ve masraf ödemeden ücretsiz olarak kullanabilecek. Alternatif Bank müşterileri ayrıca, Alternatif Bank Mobil uygulamasındaki QR Kod seçeneğiyle tüm Yapı Kredi ATM’lerinde işlemlerini kartları yanında olmadan da kolaylıkla gerçekleştirebilecek.