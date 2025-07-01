Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan: ‘Sanayi yok, ticaret can çekişiyor, gelecek belirsiz’

‘Sanayi yok, ticaret can çekişiyor’

Adıyaman’da 30 binden fazla konutun inşa edildiğini ancak bu devasa faaliyetlerin yerel ekonomiyle bağ kuramadığını vurgulayan Anahtar Parti İl Başkanı Alsan, şunları söyledi:



“Şehrimizde 30 bin konut yapılıyor ama bu devasa inşaat faaliyetleri yerel ekonomiye dokunmuyor. Büyük firmalar tüm malzemeyi dışarıdan getiriyor, yerel esnaf, yerli üretici bu süreçten ekonomik anlamda hiçbir fayda sağlayamıyor. Ne yazık ki Adıyaman’da sanayi yok, ticaret can çekişiyor. İnşaatlar bittiğinde binlerce kişi işsiz kalacak. O zaman ne yapacağız?”



‘Kısa vadeli değil, kalıcı çözümler üretilmeli’

İktidar ve ilgili bakanlıklara çağrıda bulunan Alsan, geçici istihdam ve geçici yatırımlarla Adıyaman’ın geleceğinin şekillendirilemeyeceğini dile getirdi:



“Bugün deprem sonrası geçici çözümlerle günü kurtardıklarını sanıyorlar ama yarın çok daha büyük bir sosyal çöküşle karşılaşabiliriz. Bu şehir sadece inşa edilerek değil; üretimle, sanayiyle, ticaretle yeniden ayağa kalkar. Sanayi teşvikleri acilen artırılmalı, küçük ve orta ölçekli işletmeler için destek paketleri açıklanmalıdır. Aksi takdirde bu geçici kalkınma süreci çökmeye mahkûm olacaktır.”



‘Adım atılmazsa gelecek nesiller kaybolur’

Adıyaman’ın genç nüfusuna dikkat çeken Alsan, işsizliğin ekonomik sorunların ötesinde sosyal etkiler doğurduğunu vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:



“Gençlerimizin umudu tükeniyor. Üniversite mezunu olan da olmayan da ya göç ediyor ya da işsizlikle baş başa kalıyor. Bu sessizlik geleceğin birikmiş öfkesi olacak. İktidar bu gerçekleri görmek zorunda. Biz Anahtar Parti olarak halkın içindeyiz, sorunları birebir dinliyoruz ve çözüm önerilerimizi sunuyoruz. Geçici şantiye işleriyle değil, kalıcı üretimle geleceğimizi inşa etmeliyiz.”



‘Adıyaman yalnız değildir’

Açıklamasının sonunda Adıyaman’a sahip çıkacaklarını vurgulayan Anahtar Parti İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, şu sözlerle çağrısını tamamladı:



“Adıyaman yalnız değildir. Bu şehir kaderine terk edilmeyecek kadar değerlidir. Biz bu şehrin sesi, nefesi ve anahtarı olmaya devam edeceğiz.”

Kaynak : PHA