Ziyarette Milletvekili Alkayış, İHH’nın insanlığın yararına çok önemli işler yaptığını kaydetti.

Ak Parti Adıyaman Milletvekili Avukat Mustafa Alkayış'ın İHH Adıyaman Şubesi ziyaretine Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman Kadın Kolları Başkanı Avukat Saliha Diler, Ak Parti Adıyaman İl Başkan Yardımcısı Sırrı Özbek, Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan ve teşkilat üyeleri eşlik etti.

Önceki başkan Eczacı Mehmet Halit Tekbaş’tan görevi devralan yeni yönetim kurulu başkanı Mücahit Tekin, AK Parti heyetinin kendilerini ziyaret etmelerinden çok büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti. Başta AK Parti Adıyaman Milletvekili Av. Mustafa Alkayış olmak üzere bütün heyetin İHH Vakfını yakından tanıdığını ve her zaman desteklediğini söyleyen İHH Adıyaman Şube Başkanı Tekin, özellikle 6 Şubat depremleri sonrasında vakfın gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında heyeti bilgilendirdi.

Ziyarette konuşan AK Parti Adıyaman Milletvekili Avukat Mustafa Alkayış, İnsani Yardım Hareketi’nin deprem, afet, sel, savaş gibi olağanüstü durumlarda din, dil ve renk farkı gözetmeksizin darda kalan bütün insanların yardımına koşan, bu uğurda büyük bir uğraş veren, amacı insana ve insanlığa katkı sunmak olan bir kuruluşumuz olduğunu belirtti.

Yönetim Kurulu değişikliği dolayısıyla Adıyaman İHH Şubesi Başkanı Mücahit Tekin’i ve yeni yönetim kurulunu tebrik eden ve kendilerine başarılar dileyen Milletvekili Alkayış, mazlum ve muhtaç insanlara uzanan bir yardım eli vazifesi gören İHH Adıyaman Şubesinin çok başarılı çalışmalar yapacağına inandığını belirtti.



Kaynak : PHA