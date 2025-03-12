Tosun, mesajında “Aziz milletimizin verdiği destansı mücadelenin en güçlü ifadesi olan İstiklâl Marşımız, bundan tam 104 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ‘Millî Marş’ olarak kabul edilmiş ve milletimizin gönlünde derin bir takdir ve sevgiyle yer edinmiştir” ifadelerine yer verdi.

"İstiklâl Marşı Millî Ruhun En Derin İfadesidir"

İstiklâl Marşı’nın yalnızca bir şiir değil, milletin var olma ve bağımsızlık mücadelesinin simgesi olduğuna dikkat çeken Tosun, “Mehmet Akif Ersoy’un kaleminden çıkan bu eşsiz eser, yüreğimizdeki vatan sevgisinin ve millî ruhun en derin ifadesidir. Türk milletinin var olma ve bağımsızlık mücadelesindeki kararlılığını, inancını ve azmini her satırında hissettiren bu büyük şiir, millî kimliğimizin temel taşlarından biridir” dedi.

Mehmet Akif Ersoy’un sadece İstiklâl Marşı’nın şairi değil, aynı zamanda inanç ve istiklal mücadelesini en güçlü şekilde yansıtan bir fikir adamı olduğunu belirten Tosun, "O, eserleri ve yaşamıyla topluma rehberlik eden bir öncü olmuş, kalemiyle milletimizin bağımsızlık tutkusunu ve manevi değerlerini ölümsüzleştirmiştir" dedi.

"Genç Nesillere Düşen Görev: İstiklâl Marşı’nın Ruhunu Yaşatmak"

Milli Eğitim Müdürü Tosun, mesajında genç nesillere seslenerek, "Bugün bizlere düşen en önemli sorumluluk, Mehmet Akif’in vatanperverliğini ve ideallerini genç nesillere aktarmak, bu kutlu mirası yaşatarak geleceğe taşımaktır. Genç nesillere düşen en önemli görev ise İstiklâl Marşı’mızda vücut bulan değerlere her zaman sahip çıkmak, ortak sesimiz ve vicdanımız olan bu kutlu mirası ilelebet yaşatmak ve bu bilinci nesilden nesile aktarmaktır" ifadelerine yer verdi.

Eğitimin, İstiklâl Marşı’nın ruhunu yeni nesillere aktarmada büyük bir sorumluluğa sahip olduğunu vurgulayan Tosun, "Eğitimde de İstiklâl Marşı’mızın ruhunu öğrencilerimize kazandırmak, onlara öğrendiklerini hayata geçirme bilinci aşılamak büyük önem taşımaktadır. Maarif Modelimizin ‘Bilgi ve Beceriler’ boyutunda da vurgulandığı gibi, bilginin sadece aktarılması değil, anlam ve değer kazanması esastır. Bu nedenle öğrencilerimizi yalnızca bilgiyle donatmak değil, aynı zamanda millî şuura sahip bireyler olarak yetiştirmek en temel görevimizdir" dedi.

"Şehitlerimizi, Gazilerimizi ve Mehmet Akif Ersoy’u Rahmet ve Minnetle Anıyorum"

Ali Tosun, mesajının sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, İstiklâl Mücadelesi’nin kahramanlarını saygı ve minnetle anarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden gazilerimizi, bağımsızlığa olan inancını ve içindeki imanı dizelerine yansıtan vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’u ve İstiklâl Harbi’nin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Kaynak : PHA