İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adıyaman ziyaretinde basın mensuplarını yaptığı açıklama kendisine "Beni kendinle uğraştırma" diyerek hedef gösteren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Ben buradayım, adresim belli" karşılığını verdi.

Daha önce de birçok kez tehdit edildiğini söyleyen Akşener, "Evimiz bastınız, partimin adresi belli. Çantam elimde, benim için Silivri soğuk değil, buyurun Recep Bey" ifadelerini kullandı.

Adıyaman'da konuşan Akşener, çadırda kalan kadınların hijyen sıkıntılarını da dile getirdi. Kadınların seslerini duyurmak istediğini söyleyen Akşener, "İnanılmaz bir hijyen problemi var. Gıda ve su konusunda eksiklikler var. Kadınlar benden bu sesi duyurmamı istedi. Kadın ve çocukların travması geçmiyor" dedi.

Akşener'in ziyaretine esşilik eden İYİ Parti Adıyaman milletvekili aday adayı İş İnsanı Sadık Burak Gelir, Adıyaman'ın temel ve acil sorunlarını Akşener ile paylaştı.

Gelir, Asrın feleketinde en çok etkilenen illerin başında Adıyaman'ın geldiğini, bir an önce Adıyaman'ın eski seviyesine gelmesi için sadece konutlara ihtiyaç olmadığını, istihdam ve üretim olmadan Adıyaman'ın asla hedeflenen seviyeye gelmeyeceğini söyledi.

Gelir, Adıyaman için uzun yıllardan beri kangrenleşmiş tütün sorunun çeyrek asırdan beri çözülmediğini, tütün yetiştiren üreticlerin tütünden hakettiği bedeli alamadıklarını, kurulan kooperatiflerin hala aktif olmadığını, bu sorunun çözümünün tütün fakrikası kurularak çözmek olduğunu söyledi.

Gelir açıklamalarının devamında, Adıyaman'da yetişen fıstık, hurma ve benzeri ürünlerin markalaştırılması gerektiğini, Adıyaman'da büyük miktarda bulunan mermerin sürekli işletilmesi için dışarıya gönderilmesinin bölgeye katkı sunmayacağını mermerin burada işlenmesi için daha çok işletmelerin açılmasını ve gerekli devlet desteğinin sağlanmasının zorunlu olduğunu kaydetti.

Petrol bölgemiz olmasına rağmen petrol ham maddeyi işletecek tesislerin olmamasının yine bu bölgeye yapılan haksızlıklaran bir tanesi olduğunu bir an önce acil şekilde rafinelerin kurulması gerektiğini belirten Gelir, OSB'nin 6. bölgeden çıkarılarak daha fazla insanın bu yıkılmış, harab olmuş şehre yatırım yapmanın önünün açılması gerektiğinin önemine değindi.

Burak Gellir, Madeni Sanaatkarlar İnşaatçılar Odasının üyelerinin çoğunun kiracı olduğunu, onlara TOKİ aracılığı ile iş yerleri sorunun çözülebileceğini belirtti.

İYİ Parti Adıyaman milletvekili aday adayı İş İnsanı Sadık Burak Gelir, tüm bu sorun ve önerilerin yeraldığı dosyayı Yİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sundu.