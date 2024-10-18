Alınan bilgiye göre, kaza, saat 07.00 sıralarında, Aksaray- Ankara kara yolu Acıpınar köyü girişinde meydana geldi. Balıkesir'den Nevşehir'e giden plakası ve sürücü henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 25 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerinde incelemede bulunan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, yaptığı açıklamada tur otobüsünün Balıkesir'den Kapadokya'ya doğru gittiğini belirtti.

Otobüsün, Aksaray'a 25 kilometre kala Acıpınar mevkisinde yol kenarına devrildiğini ifade eden Kumbuzoğlu, "Maalesef bu trafik kazası sonucunda 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İlk belirlemelere göre de 25 yaralımız var. Aksaray Devlet Hastanesi'ne sevklerini yaptık. Soruşturma başlatılmıştır ve takip ediliyor. En kısa zamanda sonuçlandırılarak gereği yapılacaktır. Aksaray'ımıza baş sağlığı, ölenlere de Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

Kaynak : PHA